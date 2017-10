Lady Gaga il 18 gennaio 2018 a Milano – Info Biglietti & Evento (Joanna Tour)

Vedi le date riprogrammate di Lady Gaga per il tour europeo del suo “Joanne Tour”

Lady Gaga ha appena annunciato le date dei concerti riprogrammate per la sua tournée europea precedentemente rinviata del suo “Joanne World Tour“.

La cantante annunciò il mese scorso la cattiva notizia che a causa di problemi di salute è stata costretta a rinviare le date europee del suo nuovo tour. Alcuni utenti avevano confermato giorni fa che le date riprogrammate sarebbero state rese pubbliche molto presto. E in effetti, è successo proprio così. Poche settimane dopo, ecco le date dei concerti per l’Europa, in cui compare anche il 18 gennaio, la tappa di Milano.

Qui sotto tutte le date europee del Joanna World Tour

14 gennaio – Barcellona, ​​Spagna

16 gennaio – Barcellona, ​​Spagna

18 gennaio – Milano, Italia

20 gennaio – Amsterdam, Paesi Bassi

22 gennaio – Anversa, Belgio

24 gennaio – Amburgo, Germania

31 gennaio – Birmingham, Regno Unito

1 febbraio – Birmingham, Regno Unito

4 febbraio – Londra, Regno Unito

6 febbraio – Manchester, Regno Unito

8 febbraio – Londra, Regno Unito

11 febbraio – Zurigo, Svizzera

13 febbraio – Colonia, Germania

15 febbraio – Stoccolma, Svezia

17 febbraio – Copenhagen, Danimarca

20 febbraio – Parigi, Francia

21 febbraio – Parigi, Francia

23 febbraio – Berlino, Germania

Nella maggior parte dei casi, i biglietti acquistati per le vecchie date saranno utilizzabili per le tappe riprogrammate. Ma è meglio controllare i siti web locali per capire la situazione riguardo al Concerto di Lady Gaga