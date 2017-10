Le 18 case più spaventose dei film e delle serie TV horror

I film horror hanno spesso vari punti in comune, ma il punto in comune più ricorrente è quello della casa; sia che sia infestata oppure occupata da dei sanguinari assassini, la casa non può di certo mancare. E, se parliamo di film in cui la casa ha il ruolo fondamentale di tutta la storia, deve essere anche molto inquietante. Scopriamo, quindi, quali sono le 18 case più spaventose che abbiamo visto nei film horror.

18. Ballata Macabra (1976)

Se non lo avete ancora fatto, dovete assolutamente guardare questo film.

La casa che vediamo al suo interno sembra avere qualcosa di familiare; infatti si tratta della Dunsmir House, uno degli storici edifici situati a Oakland, in California. L’edificio in questione è stato soggetto di moltissimi film come “Fantasmi” e “Mia Moglie È una Pazza Assassina?“.

In questo film è proprio la casa ad essere protagonista, poiché la storia gira tutta intorno a lei: in breve, la casa ha bisogno di “rigenerarsi” e per farlo ha bisogno che qualcuno viva al suo interno. Nel momento in cui i poveri malcapitati passano un soggiorno nella stupenda ma inquietante casa vittoriana, saranno destinati a diventare il pasto della casa stessa.

17. Amityville Horror (1979)

Questo film è basato sul libro del 1977 di Jay Anson “Orrore ad Amityville” che, da quanto sembra, è ispirato da presunti eventi accaduti in una casa proprio a Amityville, Long Island, nel 1974. Infatti, pare che la casa fu teatro del brutale omicidio di sei componenti della famiglia DeFeo per mano di uno dei figli.

La casa, però, è stupenda; una casa in stile coloniale olandese costruita durante gli anni venti e situata a Ocean Avenue. Peccato che, visti i fatti realmente accaduti, la casa sia infestata.

16. Channel Zero (2016 – in corso)

Channel Zero è una serie TV statunitense composta attualmente da due stagioni ma di cui in Italia non c’è mai stata traccia. Nel titolo originale c’è la parola “House” che fa della serie proprio al caso nostro; infatti, all’interno della serie c’è questa strana casa che riesce a leggere il pensiero, riesce a cambiare aspetto e addirittura manda via gli ospiti indesiderati teletrasportandoli in un’altra dimensione. Insomma, è la casa che tutti vorremmo, no?

15. Paranormal Activity (2007)

Come non citare questa inquietantissima serie di film sulle attività paranormali che si verificano durante la notte all’interno di una casa? Soffermiamoci però sul film che ha dato inizio a questo fenomeno horror.

Anche qui, la protagonista del film – oltre ovviamente ad essere la famiglia – è questa casa di San Diego. Infatti, sono davvero poche le scene girate al di fuori di questa.

14. Quella Villa Accanto al Cimitero (1981)

Questo film è stato diretto da un grande regista horror italiano, Lucio Fulci, che ha diretto anche film come “Zombi 2” e “…E Tu Vivrai nel Terrore! L’aldilà“.

La casa, o meglio la villa, di questo film è un vecchio edificio situato in Massachusetts in cui il più recente proprietario uccide la sua amante per poi suicidarsi.

13. Madre! (2017)

“Madre!” è uno dei film horror più recenti diretto da Darren Aronofsky e con protagonista l’attrice Jennifer Lawrence.

La casa del film ha una storia particolare: dopo essere stata rasa al suolo dalle fiamme, un poeta e devoto marito (Javier Bardem) decide di ricostruire la casa, che sarà realizzata apparentemente soltanto con legno e pietra. Infatti, qualcosa vive dentro le mura dell’edificio e la trama del film ruoterà interamente su queste misteriose “presenze“, gli abitanti della casa ma anche chi si trova al di fuori di questa.

12. La Casa che Grondava Sangue (1971)

Questo film, come molti altri di cui abbiamo già parlato, ruota attorno alle vicende accadute all’interno di una casa in Regno Unito – il film, infatti, è made in UK.

Nella casa è presente davvero di tutto: dai vampiri, alle presenze voodoo, ma la cosa che più terrorizza di quella casa è proprio la sua caratteristica di far fuoriuscire del b esattamente come specifica il titolo del film stesso.

11. La Casa sulla Scogliera (1944)

“La Casa sulla Scogliera” è un film horror in bianco e nero ambientato in Inghilterra. Roderick e Pamela Fitzgerald, fratello e sorella originari di Londra, si innamorano di questa lussuosa villa che dà sulla scogliera, Villa Ventosa (in lingua originale Windward House).

Dopo averla comprata ed essersi trasferiti al suo interno, però, scoprono che questa meravigliosa struttura nasconde all’interno degli eventi paranormali e strani suoni vengono uditi durante la notte, insieme a un forte odore di mimosa.

10. Don’t Be Afraid of the Dark (1973)

I protagonisti di questo film, Sally e il marito, ereditano questa villa vittoriana e decidono di rimetterla in sesto. Una porta chiusa a chiave viene rinvenuta all’interno della casa, ma nonostante la coppia sia stata messa in guardia proprio da ciò che si nasconde dietro quella porta, Sally decide di scoprire cosa c’è dietro la misteriosa porta e, ovviamente, la scoperta sarà molto spaventosa.

9. American Horror Story: Murder House (2011)

È la prima stagione della serie TV diventata ormai di gran successo ed è ambientata a Los Angeles.

La grande villa in cui la famiglia Harmon si trasferisce per cambiare vita si rivela un covo di terrore ed eventi strani: primo fra tutti, il mistero della governante vista in “maniera differente” dal padrone di casa, Ben, e dagli altri membri della famiglia e frequentatori della casa.

8. Crimson Peak (2015)

Una grande casa in stile gotico è la protagonista indiscussa di “Crimson Peak“, film che vanta la presenza di grandi attori come Tom Hiddleston e Mia Wasikowska.

La casa in questione può essere definita come la più inquietante descritta finora, in quanto le presenze al suo interno sono rappresentate in maniera esemplare grazie alla regia di Guillermo del Toro.

7. Ju-On: Rancore (2002)

Da qui ha avuto inizio la saga che tutti noi conosciamo di “The Grudge“. “Ju-On: Rancore” è il precursore di tutti i film realizzati successivamente ed è stato girato in Giappone – per questo motivo, fa parte del genere del J-Horror.

La storia è quella di una donna uccisa dal proprio marito insieme al figlio, poiché accusata di averlo tradito. Da quel momento, il rancore all’interno della casa del cruento omicidio assale chiunque vi entri, anche solo per un attimo.

Chi entra in quella casa, sarà perseguitato dal fantasma di Kayako – la donna uccisa – fino alla morte.

6. The Others (2001)

All’interno di questo film ci si è voluti concentrare sul tema dei fantasmi, ma non come viene fatto nei soliti film che trattano di questo argomento. Infatti, una vedova (Nicole Kidman) e i suoi due figli vivono all’interno di questa casa infestata. Non sanno però di essere loro, in realtà, ad infestarla poiché sono loro stessi i fantasmi, “gli altri“.

La casa in questione è una grande casa in stile gotico che si trova nelle Channel Islands, un gruppo di isole in California.

5. Changeling (1980)

Qui il protagonista è un uomo il cui dolore per la perdita della moglie e della figlia a causa di un incidente d’auto è così devastante da convincerlo a trasferirsi a Seattle, fuggendo da New York.

La casa in cui decide di andare a vivere è una splendida casa vittoriana. Però, all’interno della casa, è avvenuto un terribile omicidio circa dieci anni prima. Il risultato dell’omicidio è, ovviamente, un fantasmino che scorrazza per tutta la casa.

4. American Horror Story: Roanoke (2016)

Abbiamo già parlato di una casa presente all’interno della serie TV, ma a mio parere, è quella presente nella sesta stagione della serie, quella intitolata “Roanoke“.

Quella che inizialmente sembrava una tranquillissima casa isolata da tutto e tutti e con grandi boschi e appezzamenti di terreno tutto intorno, si rivelerà, nel corso delle puntate, una vera e propria casa del terrore. Tutto ciò causato da un misterioso gruppo di persone che vivono nei dintorni o che, forse, ci vivevano…

3. Gli Invasati (1963)

Dalla trama potrebbe ricordare vagamente “Ghostbusters“; infatti, un gruppo formato da quattro persone decide di indagare sulle vicende avvenute all’interno di Hill House, una casa che non ha affatto una buona fama in quanto al suo interno sono avvenuti parecchi omicidi in maniera inspiegabile.

2. Poltergeist – Demoniache Presenze (1982)

Parlando delle case all’interno dei film horror, è inevitabile parlare di quella presente nel film “Poltergeist – Demoniache Presenze“, film del 1982 diretto da Tobe Hooper e di cui è stato fatto un remake proprio negli ultimi anni.

Sarebbe assurdo, infatti, non parlare della casa costruita interamente su un cimitero in cui i corpi sono ancora presenti proprio sotto la struttura. Ecco infatti che i poltergeist iniziano lentamente a prendere possesso di ogni cosa sia presente all’interno della casa in questione.

Per chi non lo sapesse, i poltergeist non sono effettivamente dei fantasmi, in quanto per manifestarsi utilizzano oggetti inanimati facendo sì che questi si spostano o cadano. Molto spesso si parla di sedie che si muovono o di apparecchi elettronici che si accendono e si spengono a loro piacimento e, quindi, senza il controllo della mano umana.

1. IT (1990)

Un vero e proprio capolavoro del cinema horror, “IT“, miniserie del 1990, è l’horror con protagonista il clown Pennywise e la casa presente nel film si trova a Derry, nel Maine, al 29 di Neibolt Street.

Curiosi di rivedere quella macabra casa nel reboot che arriverà nelle sale il prossimo 19 ottobre?