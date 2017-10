Look Halloween 2017 per il tuo cane: Lasciati ispirare dalle celebrità

Uno squalo, una banana e un pezzo di pancetta.

Che cosa hanno queste tre cose in comune? Tutti sono stati usati come costumi per Halloween dei cani di alcune celebrità.

Come succede spesso, ci sono numerosi modelli, attrici e cantanti assolutamente ossessionati dai loro cagnolini. Amanda Seyfried è conosciuta per la poetica del suo cane, Finn (che ha anche il suo account Instagram).

Chrissy Teigen, ha un cane di nome Puddy. E Zooey Deschanel è la mamma di Zelda e Dot.

Quindi non è una grande sorpresa che celebrità come queste siano state conosciute per vestire i loro animali domestici di tanto in tanto, soprattutto in occasione di Halloween.

E proprio nel caso sia anche tu ossessionato dal tuo cane, ti conviene guardare alcuni di questi esempi che sono i più adorabili.

Guarda 10 cani di celebrità che sfoggiano i loro costumi migliori:

It's a bird…it's a plane….it's Joe Joe the Shark-Dog! A post shared by Karlie Kloss (@karliekloss) on Nov 10, 2013 at 2:27pm PST

Norman get your shit together A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jul 27, 2015 at 4:27pm PDT

A post shared by Finn Seyfried (@finnsite) on Jul 1, 2017 at 4:41pm PDT

Dot A post shared by Zooey Deschanel (@zooeydeschanel) on Oct 31, 2013 at 10:43pm PDT

Vogliamo parlare del costume banana?

Look how handsome puddy is, modeling his Halloween costume on today's @fablifeshow A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Oct 28, 2015 at 8:22am PDT

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️ A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Sep 24, 2015 at 8:36pm PDT

Pronti per essere mangiati!

Imita il look di Gaga!

