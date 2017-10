Video Drammatico & Testo per “Not My Ex” di Jessie J

Jessie J ha pubblicato il video per Not My Ex, guardalo qui sopra

Jessie J ha fatto debuttare il video musicale ufficiale per il suo ultimo singolo “Not My Ex“, che apparirà sul prossimo e quarto album in studio della cantante britannica che si intitola “R.O.S.E“.

Di cosa parla il testo di Not My Ex di Jessie J?

“Not My Ex” è una ballata molto emotiva dove la bella Jessie J ci dice di avere problemi a impegnarsi pienamente in una nuova relazione. Il problema è che lei ancora non è riuscita a sbarazzarsi dei pensieri negativi dei suoi ex. E questo, signore e signori, è un problema molto complicato quando si tratta di avviare una nuova relazione.

Il video musicale di Not My Ex

Nel video musicale per “Not My Ex“, completamente in bianco e nero, Jessie J indosa un maglione nero a maniche lunghe e mostra al pubblico un trucco naturale. Per tutti i 3 minuti e 47 secondi del video musicale, vedremo Jessie J percepire ogni parola del testo come se la sua vita dipendesse da queste frasi. Questo concetto viene trasmesso dalle espressioni facciali di Jessie J.

Testo Not My Ex (Jessie J)

But now you wanna love me, who knows what you’ll find

It won’t be easy, but I’m down for the ride

Just remember

You’re not my ex, no

I know I can be trouble

Lord knows that is hard

It won’t be simple and I’ll give you my heart

Just remember I’m not your ex

My ex used to tell me I’m flawless

When laying low with all the girls

Believed him when he said he was honest

Then blame myself when I get hurt

M ex used to tell me I’m selfish

But never did he put me first

Ignore me and do your purpose

Just to have the last word