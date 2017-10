Cos’è Movies Anywhere e come funziona? Ecco tutte le info

Movies Anywhere è un servizio che permette di comprare e organizzare i propri film on line e fruirne liberamente su diversi dispositivi. Ecco tutte le informazioni

Comprare i film on line o guardarli in streaming è una pratica sempre più diffusa che però crea non poca confusione. Sono tante infatti le piattaforme on line che permettono l’acquisto di film, e per poter poi accedere ai propri acquisti ci si ritrova con tanti account sulle diverse piattaforme.

Movies Anywhere nasce con l’intento di semplificare proprio questo aspetto della fruizione di film. Movies Anywhere è un servizio on-demand che consente di acquistare su diverse piattaforme (iTunes, Google Play, Amazon e Vudu), archiviare i titoli comprati in un unico spazio digitale, e fruirne liberamente su diversi dispositivi.

Come nasce Movies Anywhere?

Movies Anywhere nasce grazie all’accordo tra numerose major cinematografiche e le varie piattaforme di distribuzione. Il servizio è diretta conseguenza di Disney Movies Anywhere, nato nel 2014, del quale sfrutta la tecnologia Keychest, ma allargandola oltre i confini delle sole pellicole Disney.

Hanno infatti aderito al servizio Movies Anywhere major cinematografiche come Warner Bros, Universal, Sony Pictures e 20th Century Fox e ci sono trattative in corso anche con Paramount Pictures e Lionsgate. Si tratta quindi di un servizio ampio, enorme, che raccoglie e raccoglierà il meglio dei film in circolazione e ci renderà la vita più semplice.

Su quali dispositivi si può usufruire di Movies Anywhere?

La caratteristica che rende Movies Anywhere davvero una grande svolta per quanto riguarda l’acquisto e la fruizione di film online, è che può essere utilizzato su diversi dispositivi.

Il servizio Movies Anywhere può essere utilizzato su iOS e Android, Apple TV, Android TV, Amazon Fire, Chromecast e anche le ultime linee Roku.

Riguardo all’utilizzo, ci sono ovviamente delle limitazioni:

– La registrazione di massimo 8 dispositivi collegati al proprio account per il download

– Con un singolo account è possibile lo streaming su massimo 4 dispositivi, a prescindere dal film scelto

– Lo streaming di uno stesso film su massimo 2 dispositivi in contemporanea

– La registrazione di massimo 16 dispositivi in 1 anno.

Come poter usufruire del servizio Movies Anywhere in Italia?

Al momento purtroppo Movies Anywhere è disponibile soltanto per gli Stati Uniti, ma ben presto il servizio arriverà progressivamente anche negli altri Paesi.

Per il lancio ufficiale è anche prevista una promozione di debutto che premette di ricevere gratuitamente i film Big Hero 6, Ghostbusters (2016), L’Era Glaciale, Jason Bourne e Lego Movie. Basterà collegare due o più film attraverso l’app ufficiale di Movies Anywhere, completamente gratis per iOS e Android.