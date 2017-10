Juventus Lazio: chi la spunterà? Sfida affascinante nelle zone alte di classifica

Match verità all’Allianz Stadium: duello tra Juventus e Lazio

Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali e il suo nuovo ingresso nel palcoscenico principale è alquanto ridondante. Oggi pomeriggio, alle ore 18, ad aprire i battenti per l’ottava giornata di serie A sarà la sfida al vertice tra Juventus e Lazio. I bianconeri si presentano a questo appuntamento con diciannove punti all’attivo, al secondo posto in classifica in coabitazione con l’Inter, e con la voglia di tornare al successo dopo il pareggio rimediato nel turno precedente con l’Atalanta. I biancocelesti, invece, approdano a Torino con sedici punti in cascina ed un terzo posto che ha il sapore di essere prettamente momentaneo, in quanto i capitolini nutrano prestigiose ambizioni. La banda guidata da Simone Inzaghi proviene da due trionfi consecutivi in campionato e vorrebbe sfatare un tabù che regna in trasferta contro i bianconeri dal lontano dicembre del 2002 quando all’epoca fu una doppietta di Stefano Fiore ad imporre il ko all’allora squadra allenata da Marcello Lippi. Mentre per quanto concerne la Juventus, pensando alla sfida con la Lazio, viene immediatamente in mente la vittoria conquistata nella passata stagione che coincise con il passaggio, da parte di Allegri, al modulo tattico del 4-2-3-1 che tante soddisfazioni poi regalò.

Quest’oggi si prevede un Allianz Stadium esaurito in ogni ordine di posto, con la presenza, tra l’altro, di circa 2.000 sostenitori biancocelesti, pronti a colorare una parte dell’inespugnabile impianto bianconero. Intanto, nella giornata di ieri, Allegri e Simone Inzaghi hanno presenziato le consuete conferenze stampa della vigilia.

Ecco di seguito alcune tra le dichiarazioni più importanti rilasciate dal tecnico livornese, che ha effettuato qualche accenno sull’undici che scenderà in campo, senza disdegnare elogi ed apprezzamenti agli avversari di giornata: “Sarà una gara difficile, dovremo stare attenti a non farli ripartire. Per quanto riguarda Higuain, il calciatore è motivato e in condizione, farà un grande mese, mentre per ciò che concerne la formazione Buffon giocherà, mentre Mandzukic sta bene ed è disponibile. Khedira ha recuperato, Pjanic ok per la Champions”. Sul ruolo dell’allenatore, Allegri ha affermato: “Fare l’allenatore non è facile. Nella vita ci sono le categorie in tutto. Ci sono amministratori che guadagnano milioni e altri che guadagnano 500 euro. Quando alleni le grandi squadre, hai grandi responsabilità. Il tecnico non deve essere bravo solo a livello teorico. La differenza non è solo a livello tattico tra un mister e un altro. Se si hanno giocatori forti è tutto più facile”. Infine sulla Lazio, l’allenatore toscano ha sentenziato: “Non dobbiamo concedere campo e ripartenze. A Roma abbiamo giocato 15 minuti bene, poi loro in campo aperto sono bravi. Sono ben allenati e ti giocano addosso. Noi dobbiamo fare un salto importante di qualità per essere competitivi in tutta la stagione. Dobbiamo annullare quei momenti in cui smettiamo di giocare”.

Dal quartier generale di Formello, invece, Simone Inzaghi si è così espresso alla vigilia del big match al cospetto dei campioni d’Italia in carica: “Quindici anni che la Lazio non vince a Torino? Mi sembra che tutte le altre, tranne tre anni fa l’Udinese, abbiano avuto lo stesso “problema” in questi anni. La Juventus è una squadra contro la quale se vuoi fare risultato serve la partita perfetta. Andranno benissimo in campionato e in Champions, per fermarli serve qualcosa di straordinario. Il Napoli si è avvicinato tanto, non si può prevedere cosa accadrà ma aver trattenuto un gruppo vincente e aver continuato lo stesso gioco è importante”. Infine sugli accostamenti attribuiti dalla stampa su un possibile approdo futuro di Inzaghi sulla panchina della Juventus, l’allenatore emiliano getta acqua sul fuoco e dichiara: “Le lusinghe ricevute? Fanno piacere, ovvio, ma la Juve ha Allegri che è un grandissimo allenatore che stimo tantissimo”.

Per quanto concerne le probabili formazioni che scenderanno in campo, il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al consueto e collaudato 4-2-3-1 con Buffon tra i pali, Lichtesteiner esterno di destra, mentre sul fronte opposto agirà Alex Sandro. Centralmente spazio al duo Chiellini-Rugani. Sulla mediana fiducia a Matuidi e al rientrante Khedira, mentre sulla trequarti Douglas Costa, Dybala e Mandzukic dovrebbero muoversi alle spalle del “pipita” Higuain. Simone Inzaghi potrebbe rispondere con il 3-5-1-1 affidandosi a Strakosha in porta, linea di difesa a tre con Bastos, De Vrij e Radu. Lucas Leiva sarà il playmaker basso, affiancato da Parolo e Milinkovic-Savic, mentre lungo le fasce svarieranno Lulic sulla sinistra e Marusic sulla destra. Luis Alberto occuperà il ruolo di trequartista, dietro la punta centrale di riferimento Ciro Immobile. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo.