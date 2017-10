Kate Middleton incinta, prima uscita dove si intravede il pancino

La prima uscita in pubblico della bellissima duchessa d’Inghilterra con il suo pancino che cresce. E il principe William è sempre al suo fianco. La sua prima apparizione in pubblico è per la Giornata mondiale della salute mentale a Buckingham Palace.

Ma l’abitino color… maschietto?

Le indiscrezioni si sa… non tardano mai ad arrivare. Per questo il colore dell’abito di Kate potrebbe non essere una scelta casuale. Abitino di pizzo azzurro polvere con laccetti di Temperley London (un capo da mille euro), pochette e décolletées nere (un po’ troppo alte per una donna incinta).

E così le scommesse degli inglesi sul sesso del bambino sono già iniziate.

William e Harry hanno prima celebrato la giornata a St. James’s Palace con le persone coinvolte nei progetti della campagna Heads Together, poi Kate li ha raggiunti per il ricevimento a Buckingham Palace: deve stare a riposo il più possibile. E il pancino? Si distingue bene solo nelle pose di profilo: il fisico della duchessa, vittima di fortissime nausee per iperemesi gravidica, non ha ancora le tipiche rotondità della gravidanza.