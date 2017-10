Sfida scudetto all’Olimpico: Roma contro Napoli, Dzeko contro Mertens, tanti duelli in un unico duello

Luci all’Olimpico: è di scena il duello tanto atteso tra Roma e Napoli

Anticipo serale di lusso, quello in scena per l’ottava giornata di serie A. All’Olimpico si daranno battaglia Roma e Napoli, due tra le squadre che offrono il miglior calcio in Itala,dal punto di vista estetico, in cui si metteranno di fronte due allenatori, Di Francesco e Sarri, dediti al lavoro quotidiano, perfezionisti di natura e fautori del 4-3-3. Inoltre da una parte vi sarà Dzeko, bomber bosniaco infallibile, autore sino ad ora di sette centri in campionato e dall’altra Mertens, il folletto belga, anch’egli a quota sette nella classifica marcatori e alquanto implacabile in quel ruolo da centravanti che incarna alla perfezione da quasi un anno. I giallorossi si presentano a questo prestigioso appuntamento dall’alto del quarto posto in classifica, con quindici punti all’attivo e una gara ancora da recuperare, mentre i partenopei stanno snocciolando numeri da record: primo posto a punteggio pieno, a quota ventuno, frutto di sette vittorie su altrettante gare disputate e miglior attacco del torneo con venticinque reti all’attivo.

Nella giornata di vigilia, come spesso accade, mister Sarri non ha rilasciato nessuna dichiarazione in conferenza stampa, proseguendo lungo la scia di quel silenzio che accompagna i pre-gara del Napoli in campionato, mentre Eusebio Di Francesco, dal quartier generale di Trigoria, ha speso parole sulla condizione attuale della sua squadra, sul valore degli avversari e sull’importanza di questo match che illuminerà il sabato sera calcistico. “Sarà una gara molto importante al di fuori del risultato. Potrà determinare o quantomeno dare l’input alla convinzione di una delle due squadre. Chi perde sarà penalizzato psicologicamente, ma mancano comunque tantissime partite”. Sulle condizioni di Strootman e Schick, il tecnico abruzzese ha precisato: “Nessuno dei due sarà convocato. Strootman per il Chelsea può essere recuperato. Per quanto riguarda Schick non bisogna avere fretta: sappiamo che è un giocatore importante, c’è stata pressione ed ha voluto forzare il suo rientro. Lo convocherò non per far felice gli altri ma quando potrà giocare almeno uno spezzone di gara”. Sull’infortunio muscolare riportato da El Shaarawy in Nazionale, Di Francesco non lesina una bordata: “Ci sono state delle valutazioni sbagliate. Abbiamo un ottimo rapporto con la Nazionale, mi auguro che non accada più. E’ un peccato sia tornato infortunato, però non voglio fare polemiche e cercheremo di recuperarlo il prima possibile. Dalla prossima volta pretendo da tutti maggiore attenzione, anche dai giocatori”. Infine sulla domanda se con la vittoria della Roma sul Napoli si potrebbe iniziare a parlare di scudetto nella Capitale, l’allenatore giallorosso afferma sornione: “Si può toccare ferro? La cosa importante è credere in noi stessi e lavorare con umiltà. Ma preferirei rispondere a questa domanda domani in caso di vittoria”.

Per quanto concerne i possibili schieramenti in campo, Di Francesco dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3 con Alisson in porta, Bruno Peres e Kolarov esterni di difesa. Centralmente agiranno Fazio e Manolas. Sulla mediana spazio al trio Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, mentre in avanti Florenzi e Perotti agiranno ai lati della punta centrale Dzeko. Sarri risponderà con il modulo a specchio affidandosi ai cosidetti “titolarissimi”: Reina tra i pali, Hysaj esterno destro, Ghoulam esterno sinistro. Al centro della difesa vi saranno Koulibaly e Albiol, mentre a centrocampo è inamovibile il terzetto composto da Hamsik, Jorginho e Allan. In attacco confermatissimo il tridente delle meraviglie formato da Insigne, Mertens e Callejon. L’arbitro designato per dirigere la sfida dell’Olimpico è il signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze.