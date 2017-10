Halloween 2017 a Milano: scopri gli eventi e le feste

Halloween è ormai alle porte. Scopriamo per i residenti di Milano e dintorni (o per chi è di passaggio) alcuni dei migliori eventi ai quali puoi partecipare con i tuoi amici per passare una magnifica serata.

Giaime

Apocalypse si trasferisce allo SPACE 25, un locale moderno, molto grande e con un impianto audio/luci senza precedenti per trascorrere dalle ore 21,30 alle ore 4,00 una notte da Incubo!

Lo School Party Numero Uno di Milano firmato Apocalypse ospita il rapper Numero Uno del momento, parliamo nonché di Giaime.

Giaime Mula nato a Milano il 29 Giugno 1995, si trasferisce a Pescara, paese nativo della madre, in tenerissima età

Crea, giovanissimo, con alcuni suoi amici la 5012, il suo primo gruppo rap

Successivamente fonda Zero2, un collettivo più ufficiale, del quale facevano parte MastaRais, Lazza, Roman, Martinez e il produttore Mau

Dopo una lunga pausa, alimentata da pochi featuring e singoli, ritorna con la serie Gimmi Andryx, in collaborazione con il produttore Andry The Hitmaker.

Prevendita: 15€ (3 Drink)



The Mummy

Torna la festa più paurosa e divertente dell’anno

Martedi 31 Ottobre 2017 all’Hollywood di Milano si celebra la festa di Halloween con The Mummy Horror Party

Il locale sarà allestito a tema… Grandi sorprese per la festa più mostruosa d’Italia!

Prevendita: 15€ a Persona (2 Drink)



Dia de los Muertos

Ad Halloween Martedi 31 Ottobre 2017 Noir Club presenta Dia de los Muertos

Non un giorno dedicato alla morte, ma una celebrazione della vita, ci aspetta al Noir

L’origine del Dia de los muertos, la coloratissima festa dei morti celebrata in Messico (ma anche in vari Paesi dell’America Centrale e nelle comunità messicane degli Stati Uniti), è atzeca e rappresenta, sin dalla notte dei tempi, una commemorazione per il ritorno dei defunti sulla terra, così profondamente sentita e radicata nella tradizione

Si parte dalle ore 21.30 con aperitivo, cena a buffet o pizza con Banane & Lamponi live Band

In consolle Dj Corrado Appeddu dalle ore 23,00 per farci ballare tutta la Notte

h.23.30/01.00 15€ Uomo 12€ Donna



F***ing Halloween

Un party da paura per la notte delle streghe e dei mostri al The Beach di Via Corelli a Milano

La serata Hip Hop & Reggaeton rivelazione di Milano si trasforma per l’occasione in uno scenario mostruoso!

È la notte di Halloween 2017, la notte in cui i defunti vagano per cercare di portare con sé i vivi: come fare a difendersi?

La risposta è semplice: scegliendo il divertimento sfrenato della discoteca The Beach, che per l’occasione si veste di abiti lugubri e spaventosi: “Halloween 2017”

E la fermata giusta è quella del The Beach, una serata che inizia alle ore 20.00 del 31 ottobre 2017 e dura fino all’alba del giorno dopo

Prevendita: 15€ Uomo e Donna (2 Drink entro le 22,30)

Gigi D’Agostino

A Grande Richiesta Torna alle Rotonde di Garlasco una serata dedicata interamente alla musica che ha fatto da colonna sonora agli anni 90 e non solo….

Ripercorreremo insieme le canzoni più belle di questi anni ad oggi…

La serata di Halloween sarà curata dal Maestro GIGI D’AGOSTINO LIVE nella consolle delle Rotonde di Garlasco in provincia di Pavia!!

Halloween con Gigi D’Agostino & Cristina D’Avena a Le Rotonde di Garlasco Martedi 31 Ottobre 2017

Prevendita: 10€ + ddp



Malice in Wonderland

ll tempio del divertimento e della moda milanese, per la notte di Halloween 2017 propone Malice in Wonderland

Il noto locale di Roberto Cavalli, tra i più modaioli e glamour della città, si veste a tema per la serata di Martedi 31 Ottobre 2017 e festeggia per l’occasione presentando un Halloween 2017 del tutto Magico

Ispirandosi alla celebre storia di Lewis Carroll, aggiungendo un pizzico di malizia che la renderà unica e spaventosa!

Ad Halloween Just Cavalli sarà interamente trasformato nel paese delle meraviglie, con tutti i personaggi della storia, come il Bianconiglio, il Brucaliffo, il Cappellaio Matto e lo Stregatto

Prevendita 20€ a Persona (1 Drink)

Crazy Madhouse

Halloween 2017 Sio Cafe più “Crazy Madhouse” che mai!

Crazy Madhouse, una notte di Halloween di vera adrenalina horror tra maschere laser-show, effetti speciali, animazione con tutto il nostro staff, truccatori e animazione tutta la notte

3 Sale con 3 generi musicali diversi

h.22.30/01.00 15€ Uomo 13€ Donna





Tribute to IT

Halloween 2017 @ Old Fashion è TRIBUTE to IT, il romanzo horror scritto da Stephen King e pubblicato nel 1986

IT è considerato il capolavoro per eccellenza di King, IT è una lunga e sinistra saga corale che si espande tra orrori inquietanti e drammi umani senza speranza, andando a trattare i temi che in seguito diventeranno il simbolo dell’autore: la forza soverchiante della memoria, la profonda incisività dei traumi infantili, il prezzo della violenza occultata dietro una fragile maschera di felicità, la grettezza e la bassezza umana nascosta dietro le apparenze di una ridente e piccola cittadina

h.23.30/00.30 15€ Uomo 10€ Donna

h.00.30/01.00 20€ Uomo 15€ Donna





Halloween con Delitto

Il Ristorante Corso Como 52 all’interno dell’As Hotel Limbiate Fiera è pronto a regalarvi una lunga serata, divertente all’insegna del divertimento…

Durante la cena con delitto i partecipanti saranno divisi per tavoli, in squadre investigative, pronte a concorrere per trascorrere la notte più spaventosa dell’anno tra tenebre, gusto e divertimento non vi resta che scegliere Corso Como 52 Restaurant, all’interno dell’As Hotel Limbiate, indossate la vostra maschera e festeggiate in nostra compagnia!

Per una notte dai sapori irresistibili che vi tenteranno e vi conquisteranno, vi aspettiamo per farvi vivere una serata piena di gusto e di divertimento: Cena con Delitto e Grande Party con Musica ed intrattenimento per festeggiare e ballare fino a tarda ora!

Cena + Spettacolo + Disco: 35€ a Persona



Cena con Delitto

Quest’anno ad Halloween divertiti con una serata unica e diversa dalle solite…

In questa occasione di festa, Viola Enoteca ha pensato per voi un menù speciale e una serata emozionante densa di colpi di scena.

Un assassino è a piede libero e solo tu puoi assicurarlo alla giustizia

Metti alla prova le tue doti investigatrici e non farti ingannare dai depistaggi, una notte densa di colpi di scena e gag esilaranti nella quale il detective sarai solo tu!

Durante la cena un gruppo di attori professionisti vi offrirà uno spettacolo di cui sarete voi stessi i protagonisti, per vivere una serata unica e divertente

L’appuntamento è Martedi 31 Ottobre 2017 alle 20.30 all’Enoteca Viola (Posti Limitati)

Cena + Spettacolo: 40€ a Persona