Halloween 2017 a Roma: tutti gli eventi e le feste

Le più grandi feste di Halloween 2017 organizzate dai locali più famosi di Roma. Per chi vuole divertirsi la notte delle streghe a Roma

Anche quest’anno, a Roma, la notte di Halloween sarà all’insegna della festa. Sono davvero tanti gli eventi pronti ad ospitare chiunque abbia voglia di festeggiare nella notte del brivido, in maschera oppure no. Ecco un elenco delle feste e dei locali più importanti, per divertirsi la notte del 31 ottobre 2017 in giro per locali.

IT Halloween Nigth al Project

Cavalcando l’onda dell’uscita di IT al cinema, il ristorate discoteca Project organizza una festa a tema Pennywise. La sala e l’accoglienza sarà tutta in tema horror, con oscure presenze che accompagneranno gli ospiti in sale addobbate con zucche, ragnatele e tanto altro.

Durante la cena verrà trasmesso il match di Champions League Roma vs Chelsea. A seguire disco con dj set commerciale – hip hop hits. Dj Mariani – No Icon. Voice: Andreino.

Il Project si trova in zona Eur, in Viale della Civiltà del Lavoro, 50. Per la serata è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0698875854 – 3331818498 – 3476304510. Gradita la maschera o il trucco.

The Walking Dead Halloween Night al Too Club

Da IT a The Walking Dead; l’evento che nessun amante della serie tv tratta dai fumetti di Robert Kirkman può perdersi. Una serata a tema zombie e morti viventi al Too Club, ma non solo. Il ristorante – discoteca si tingerà delle tinte più tetre, con ambientazioni che si rifanno ai vecchi manicomi criminali.

La cena sarà servita con diretta tv Roma vs Chelsea. Ingresso ore 21.00 per l’apericena. A seguire la disco commercial – hiphop nel dancefloor. Dj Passerini – Bruzzese. Voice: Gabriel.

Il Too Club si trova in zona Piramide, in Viale di Porta Ardeatina, 119. È gradita la prenotazione ai numeri 0698875854 – 3331818498 – 3476304510. Gradita la maschera.

The Dark Side alla Villa dei Principi

Nella fantastica location della Villa dei Principi, in Via Aurelia km 32,5, un fantastico party di Halloween. Oscure presenze, spettri e fantasi di coloro che hanno abitato la villa, prenderanno vita, trascinando gli ospiti in un contesto spavetoso e da brivido. Il party sarà ispirato allo stile vittoriano della Londra di metà ‘800.

Dalle ore 21.30 cena spettacolo con servizio al tavolo e show a cura del Victorian Age Cast. Alle ore 23.15 spazio alla disco con dj set Alex De Rosa – Voice: Max Zero. Commercial – House – Revival Music.

Per quanto riguarda le maschere, l’outfit a tema è gradito ma facoltativo. Per info e renotazioni, i numeri da considerare sono i seguenti: 3881764636 – 3881407003.

Il Casale degli Orrori al Casale Realmonte

Spiriti, anime perdute e streghe si aggireranno indisturbati per il Casale degli Orrori. Location preparata come un set degli horrori, per le sale di aggireranno i personaggi più macabri mai visti. La festa inizierà alle 22:30 n 2 sale: Live Room, accompagnata dal pianobar della Ciuffo Band, che radunerà i presenti intorno al pianoforte per ballare e cantare in compagnia. Dalle ore 23.00 nella Main Room OpenBar al bancone con dj set di D’ Eliseo e la voce di Riccardo Frail.

Il Casale Realmonte è un ristorante discoteca che si trova in zona Aurelia a Roma, precisamente in Via Licio Giorgieri, 55. Per info e prenotazioni, rivolgersi ai numeri 0698875854 – 3299164835 – 3290370784. Molto gradita la maschera.

Nei prossimi giorni aggiorneremo l’articolo con altri nuovi eventi a Roma per la festa di Halloween 2017.