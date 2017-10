I prossimi musical (2017 – 2018) in giro per l’Italia: quali sono e dove andare a vederli

I musical sono considerati dal molti l’arte per eccellenza, in quanto bisogna saper fare tutto – ballare, cantare e recitare – e per tutti gli appassionati di musical, la fine di questo 2017 e l’inizio del 2018 sono all’insegna di grandi spettacoli in giro per la penisola. Ecco a voi i prossimi musical in giro per l’Italia.

West Side Story

West Side Story sarà il primo spettacolo protagonista della stagione artistica del Teatro Carlo Felice di Genova.

La storia di questo musical è ispirata per alcuni tratti a quella di Romeo e Giulietta, in quanto Tony e Maria si innamorano ma fanno parte di due diverse bande dell’Upper West Side di New York.

La regia del musical di Leonard Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents e Stephen Sondheim è affidata a Federico Bellone, che ha già diretto i musical di “Viale del Tramonto“, “A Qualcuno Piace Caldo” e tra non molto anche “Mary Poppins“.

Il cast comprende tantissimi attori tra cui Luca Giacomelli Ferrarini nel ruolo di Tony, Veronica Appeddu nel ruolo di Maria, Simona Di Stefano nel ruolo di Anita e Giuseppe Verzicco nel ruolo di Riff.

Date di “West Side Story”

Dal 19 al 22 ottobre 2017 – Genova, Teatro Carlo Felice

– Genova, Teatro Carlo Felice 28 e 29 ottobre 2017 – Genova, Teatro Carlo Felice

I biglietti delle date di “West Side Story” sono disponibili sul sito Ticketone.

Next to Normal

Torna in Italia anche il musical “Next to Normal” con una serie di date a Milano proprio nel mese di ottobre.

Il musical parla della vita quotidiana di una tipica famiglia americana. Nonostante possa sembrare una tipica famiglia che si trova a risolvere i problemi di tutti i giorni, anche qui c’è la presenza di problemi abbastanza seri, come il disturbo bipolare della madre che, senza alcun dubbio, avrà una certa influenza su tutti gli altri membri della famiglia.

Marco Iacomelli alla regia porta sul palco i sei personaggi di “Next to Normal” ovvero: Diana Goodman – la madre – interpretata da Francesca Taverni, Dan Goodman – il padre – interpretato da Antonello Angiolillo, Gabe Goodman – il figlio – il cui ruolo sarà affidato a Mario Ortiz, Natalie Goodman – la figlia – che sarà interpretata da Laura Adriani, Renato Crudo sarà il giovane Henry e, infine, Brian Boccuni rivestirà i panni del Dottor Madden e del Dottor Fine.

Date di “Next to Normal”

Dal 19 al 22 ottobre 2017 – Assago (MI), Teatro della Luna

– Assago (MI), Teatro della Luna Dal 26 al 29 ottobre 2017 – Assago (MI), Teatro della Luna

I biglietti sono in vendita sul sito Ticketone.

Green Day’s American Idiot

Sì, il musical è dedicato ai Green Day e ha riscosso un grandissimo successo. È la storia di tre amici d’infanzia che, dopo la distruzione delle torri gemelle l’11 settembre 2001, hanno bisogno di trovare il loro posto nel mondo; abbiamo così Johnny, autoproclamatosi “Jesus of Suburbia“, Tunny, il sognatore del gruppo, e infine Will, costretto a vivere di responsabilità.

La regia è sempre affidata a Marco Iacomelli e le liriche sono realizzate dal frontman della band Billie Joe Armstrong, il quale ha anche realizzato il libretto insieme a Michael Mayer.

Date di “Green Day’s American Idiot”

Dal 2 al 12 novembre 2017 – Assago (MI), Teatro della Luna

– Assago (MI), Teatro della Luna 16 e 17 novembre 2017 – Trieste, Politeama Rossetti

– Trieste, Politeama Rossetti 29 novembre 2017 – Carpi, Teatro Comunale

– Carpi, Teatro Comunale 5 dicembre 2017 – Assisi, Teatro Lyrick

– Assisi, Teatro Lyrick 6 dicembre 2017 – Roma, Nuovo Teatro Orione (special concert)

– Roma, Nuovo Teatro Orione (special concert) 7 dicembre 2017 – Fontaneto D’Agogna (NO), Palaphenomenon (special concert)

– Fontaneto D’Agogna (NO), Palaphenomenon (special concert) 15 e 16 dicembre 2017 – Torino, Teatro Colosseo

Sul sito Ticketone sono attualmente disponibili solo i biglietti delle date di Milano e della data di Fontaneto D’Agogna.

Grease

Torna anche Grease, il musical per eccellenza, che girerà tutta l’Italia in un tour già partito da Milano e che si prolungherà fino a gennaio del 2018.

Lucia Blanco e Guglielmo Scilla sono i protagonisti dell’intramontabile storia d’amore di Danny e Sandy diretta da Saverio Marconi.

Date di “Grease”

Dal 14 al 29 ottobre 2017 – Roma, Teatro Sistina

– Roma, Teatro Sistina 4 e 5 novembre 2017 – Assisi, Teatro Lyrick

– Assisi, Teatro Lyrick Dal 10 al 12 novembre 2017 – Catania, Teatro Metropolitan

– Catania, Teatro Metropolitan 18 e 19 novembre 2017 – Bari, Teatroteam

– Bari, Teatroteam Dal 30 novembre al 2 dicembre 2017 – Genova, Politeama Genovese

– Genova, Politeama Genovese Dal 5 al 10 dicembre 2017 – Torino, Teatro Alfieri

– Torino, Teatro Alfieri Dal 15 al 17 dicembre 2017 – Rimini, Teatro Ermete Novelli

– Rimini, Teatro Ermete Novelli Dal 19 al 21 dicembre 2017 – Siena, Teatro dei Rinnovati

– Siena, Teatro dei Rinnovati Dal 29 al 31 dicembre 2017 – Firenze, Teatro Verdi

– Firenze, Teatro Verdi 3 e 4 gennaio 2018 – Bologna, Teatro EuropAuditorium

– Bologna, Teatro EuropAuditorium 6 e 7 gennaio 2018 – Cremona, Teatro Ponchielli

– Cremona, Teatro Ponchielli Dal 12 al 14 gennaio 2018 – Carpi, Teatro Comunale

– Carpi, Teatro Comunale Dal 19 al 21 gennaio 2018 – Massa, Teatro Guglielmi

– Massa, Teatro Guglielmi 26 e 27 gennaio 2018 – Padova, Gran Teatro Geox

I biglietti per “Grease” sono acquistabili sul sito Ticketone.

Mamma Mia!

Siete pronti a scatenarvi con “Mamma Mia!“? Perché sta per arrivare il musical e farà il giro di tutta l’Italia.

Alla regia Massimo Romeo Piparo e sul palco i grandi nomi di Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, che saranno solo alcuni tra i protagonisti della storia che ha come colonna sonora le canzoni degli Abba.

Date di “Mamma Mia!”

Dal 19 al 22 ottobre 2017 – Ancona, Teatro delle Muse

– Ancona, Teatro delle Muse Dal 27 al 29 ottobre 2017 – Bari, Teatroteam

– Bari, Teatroteam 31 ottobre e 1 novembre 2017 – Brindisi, Nuovo Teatro Verdi

– Brindisi, Nuovo Teatro Verdi 7 e 8 novembre 2017 – Brescia, Brixia Forum

– Brescia, Brixia Forum 11 e 12 novembre 2017 – Bergamo, Teatro Creberg

– Bergamo, Teatro Creberg Dal 14 al 19 novembre 2017 – Firenze, Teatro Verdi

– Firenze, Teatro Verdi 21 e 22 novembre 2017 – Assisi, Teatro Lyrick

– Assisi, Teatro Lyrick Dal 24 al 26 novembre 2017 – Reggio Emilia, Teatro Valli

– Reggio Emilia, Teatro Valli Dal 28 novembre al 3 dicembre 2017 – Torino, Teatro Colosseo

– Torino, Teatro Colosseo Dal 6 al 18 dicembre 2017 – Roma, Teatro Sistina

– Roma, Teatro Sistina Dal 21 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 – Roma, Teatro Sistina

– Roma, Teatro Sistina Dal 12 al 14 gennaio 2018 – Udine, Teatro Nuovo G. da Udine

– Udine, Teatro Nuovo G. da Udine 16 e 17 gennaio 2018 – Mantova, Palabam

– Mantova, Palabam 19 e 20 gennaio 2018 – Trento, Auditorium Santa Chiara

– Trento, Auditorium Santa Chiara Dal 23 al 28 gennaio 2018 – Genova, Politeama Genovese

– Genova, Politeama Genovese 30 e 31 gennaio 2018 – Livorno, Teatro Goldoni

– Livorno, Teatro Goldoni 3 e 4 febbraio 2018 – Modena, Teatro Pavarotti

– Modena, Teatro Pavarotti 6 e 7 febbraio 2018 – Parma, Teatro Regio

– Parma, Teatro Regio Dal 9 all’11 febbraio 2018 – Bologna, Teatro EuropAuditorium

– Bologna, Teatro EuropAuditorium 13 e 14 febbraio 2018 – Jesolo, Pala Arrex

Per acquistare i biglietti, andate sul sito di Ticketone.

Richard O’ Brien’s Rocky Horror Show

E torna anche il “Rocky Horror Show” con la partecipazione straordinaria di un narratore d’eccezione: Claudio Bisio.

Date di “Richard O’ Brien’s Rocky Horror Show”

Dal 24 ottobre al 5 novembre 2017 – Milano, Teatro degli Arcimboldi

– Milano, Teatro degli Arcimboldi Dal 7 all’11 novembre 2017 – Firenze, Nelson Mandela Forum

I biglietti sono disponibili sul sito Ticketone.