Juve Lazio 1 2 | Migliori & Peggiori | Cronaca Partita

La Lazio espugna l’Allianz Stadium e trionfa grazie ad un Immobile spietato

Tonfo clamoroso della Juventus tra le mura amiche. Nell’anticipo pomeridiano del sabato, valevole per l’ottava giornata di serie A, i bianconeri crollano al cospetto della Lazio, perdendo per 1-2 grazie alla doppietta decisiva di uno scatenato Immobile. A seguito di questo ko la Vecchia Signora resta inchiodata a quota diciannove in classifica, attualmente al secondo posto, in coabitazione con l’Inter e la Lazio. Per la banda di Allegri si tratta della prima sconfitta in campionato e per giunta in casa, evento che non accadeva dall’agosto del 2015, quando allora fu Thereau, in forza all’Udinese, a regalare un dispiacere ai bianconeri. I biancocelesti, invece, tornano a trionfare a Torino di fronte ai campioni d’Italia in carica, risultato che non avveniva dal dicembre 2002, quando i capitolini vinsero per 1-2 e il mattatore di quella nebbiosa serata invernale fu Stefano Fiore. Gli uomini di Simone Inzaghi centrano la terza vittoria consecutiva in serie A, lanciando un monito d’avvertimento verso tutte le compagini interessate nella corsa per un posto in Champions League. Immobile e compagni hanno tutta l’intenzione di sorprendere e di scrivere una pagina sensazionale nel libro della storia biancoceleste. La Juventus, in attesa di riscattarsi mercoledì prossimo, quando in Champions League affronterà i portoghesi dello Sporting Lisbona, in un altro match dall’importante valenza in classifica, recriminano per le occasione sciupate contro la Lazio, per i due legni colpiti e soprattutto per il secondo penalty fallito nelle ultime due gare di campionato da Dybala.

Riavvolgendo il nastro della gara, la prima chance è a favore dei padroni di casa con Matuidi, ma il suo fendente viene respinto da Strakosha. Al 23’ il dominio degli uomini di Allegri si concretizza con la rete del vantaggio siglata da Douglas Costa: Khedira effettua un tiro al centro dell’area murato dall’estremo difensore biancoceleste, il quale però deve arrendersi dinnanzi al tap-in ravvicinato del brasiliano ex Bayern Monaco. La Juventus addirittura rischia di raddoppiare con Higuain, il quale andando in pressing su Strakosha, intercetta la sfera che però va ad impattarsi con la traversa. L’unica occasione della Lazio nel primo tempo è rappresentata da un’incursione in area di Immobile, prontamente neutralizzata dal pacchetto arretrato bianconero. Nella ripresa, invece, il primo quarto d’ora è da incubo per Higuain e compagni. Al 47’ Luis Alberto appoggia in avanti per Immobile, il quale dall’interno dell’area non fallisce l’opportunità di spedire la sfera in rete. Al 54’ si ripete la medesima azione: Luis Alberto serve in profondità l’attaccante campano, che taglia a fette la difesa juventina, per poi essere atterrato in area da Buffon. L’arbitro Mazzoleni estrae il cartellino giallo per il portiere bianconero e concede il penalty a favore degli ospiti. Dagli undici metri si presenta lo stesso Immobile che con freddezza e precisione spiazza Buffon. Per il centravanti natio di Torre Annunziata si tratta dell’undicesimo goal in questo campionato, il quindicesimo stagionale se contiamo la finale di Supercoppa Italiana e l’Europa League. La Juventus si risveglia dal torpore e crea un grattacapo con Higuain, il quale riceve palla da Mandzukic, ma a tu per tu con Strakosha si fa ribattere la conclusione indirizzata in rete. Al 65’ entra Dybala per Khedira e la “Joya” si fa notare per una conclusione dalla distanza che si stampa sul palo. In pieno recupero, al 94’, avviene il contatto in area tra Patric e Bernardeschi. Inizialmente il signor Mazzoleni lascia correre per poi intervenire su suggerimento del VAR. Il fischietto di Bergamo si reca davanti il monitor al fine di rivedere le immagini, per poi cambiare idea, decretando il rigore. Dagli undici metri si presenta Dybala che come avvenuto a Bergamo due settimane fa, si fa respingere la conclusione. Strakosha sugli scudi e delusione per i tifosi e i calciatori bianconeri, giunti ad un passo dall’acciuffare un pareggio che sostanzialmente sarebbe stato meritato.

In mixed zone, Massimiliano Allegri ha così giudicato la prestazione sfoderata dai suoi uomini: “Non abbiamo ancora ben capito come mantenere alta la concentrazione. Nonostante il bel primo tempo non eravamo brillanti, complici anche gli impegni delle nazionali. Dybala dopo che era sceso dall’aereo era mezzo morbido. Ho preferito tenerlo fuori. Ma la reazione è stata buona. Gli episodi che ti vanno contro una stagione ci sono sempre. Bisogna mettere da parte questa , prendere il negativo e trasformarlo in positivo. Ci vorrà molta pazienza. Douglas Costa deve fare la differenza, deve dare molto di più”.

Simone Inzaghi, invece, appare piuttosto raggiante dopo il prestigioso colpaccio effettuato all’Allianz Stadium. Queste le sue parole al termine del match: “Abbiamo fatto un buon primo tempo ma per vincere qua serviva qualcosa in più. Ho chiesto ai ragazzi di essere tranquilli e di provarci,di essere più precisi nell’ultimo passaggio. Giusto che si parli di questi ragazzi. Da tre anni nessuno vinceva qui, hanno fatto qualcosa di storico. L’ultimo quarto d’ora mi hanno fatto perdere quel poco di voce che avevo ancora. Nel secondo tempo eravamo più liberi. Venire qui e giocare così non è semplice. Champions? Dobbiamo stare sereni. I ragazzi si devono godere questa impresa. All’inizio ci mettevamo dietro a tutte, ma questo per noi è stato motivo di grande carica”.

Migliore del match- Immobile: Implacabile sotto-porta, è l’uomo decisivo di questa Lazio. Insostituibile.

Peggiore del match- Dybala: Sfortunato in occasione del palo colpito, impreciso nel calciare il penalty, in quello che è stato il suo secondo errore di fila dal dischetto. Pasticcione.