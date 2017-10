Roma Napoli | Migliori & Peggiori | Cronaca Partita

Ottovolante Napoli: Roma ko e azzurri sempre più primi in classifica

Lo si comincia a dire sottovoce, ma il Napoli giunto a questo punto della stagione può puntare con convinzione alla conquista del titolo di campione d’Italia. Gli azzurri espugnano anche l’Olimpico, mettendo in ginocchio la Roma grazie alla rete siglata da Lorenzo Insigne. A seguito di questo trionfo la banda di Sarri consolida la leadership issandosi a quota ventiquattro in classifica, portandosi momentaneamente a cinque punti di distanza dalla Juventus, Lazio e Inter, anche se quest’ultima scenderà in campo questa sera in occasione del derby della Madonnina. Numeri da record per i partenopei che inanellano l’ottava vittoria consecutiva su altrettante gare disputate, aprendo al meglio il mini-ciclo che la vedrà affrontare martedì sera il Manchester City all’Etihad Stadium, per poi mettere nel mirino la sfida contro l’Inter, sabato 21 ottobre al San Paolo. Il Napoli detiene tra l’altro il primato anche nella graduatoria delle reti realizzate, ben ventisei, annoverando altresì una difesa ragguardevole con soli cinque goal subiti, solo l’Inter ha fatto meglio con tre al passivo. Per Insigne è stata una serata particolare all’Olimpico avendo messo a segno il suo centesimo centro con addosso i colori della sua città. La Roma, invece, resta inchiodata a quota quindici, con una gara ancora da recuperare. Per la banda di Di Francesco è il secondo ko interno in questo campionato, interrompendo così la striscia di quattro vittorie consecutive.

Riavvolgendo il nastro della gara, la prima chance degna di nota è per gli ospiti con una conclusione di Mertens, intercettata abilmente da Alisson. A seguire sono i giallorossi a creare panico all’interno dell’area avversaria con Dzeko ma al 20’sono gli azzurri a mettere la freccia: Mertens entra in area e nel momento di appoggiare al centro, interviene maldestramente De Rossi che innesca in maniera involontaria Insigne, il quale non si fa sfuggire l’opportunità di superare la resistenza di Alisson. Goal per il Napoli grazie al terzo centro in questo torneo dello “scugnizzo” partenopeo. Gli ospiti, addirittura, provano a raddoppiare con Insigne che compie un virtuosismo all’interno dell’area avversaria ma la retroguardia giallorossa non si fa trovare impreparata. Nella ripresa le occasioni migliori per gli azzurri capitano sui piedi di Hamsik, il cui tiro dal limite viene intercettato dall’estremo difensore dei capitolini e a seguire con Mertens, il quale sfugge alla marcatura di Manolas (infortunatosi durante questo episodio) ma nel momento di calciare in porta non inquadra lo specchio. I padroni di casa nel finale si risvegliano, tentando in ogni modo di agguantare il pari. Ci prova Fazio con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Perotti, ma Reina compie un balzo felino, spedendo la sfera sul palo. Qualche istante più tardi dagli sviluppi di un calcio d’angolo svetta di testa Dzeko, ma la traiettoria della palla si stampa sulla parte alta del montante. Tra le fila dei giallorossi prova a mettere un po’ di pepe al match il giovane turco Cengiz Under, il quale si rende temibile prima con un tiro-cross che sorvola l’intera area e allo scadere con un fendente che viene intercettato con sicurezza da un insuperabile Reina.

Al triplice fischio finale decretato dall’arbitro Rocchi, ecco le dichiarazioni rilasciate da un soddisfatto Insigne, man of the match dell’Olimpico: “Siamo andati a fine gara sotto i nostri tifosi perché eravamo felici per la vittoria e per la prestazione, poi con il risultato della Juve la felicità era anche doppia. Dobbiamo continuare su questa strada per cercare di ottenere questi risultati. Quest’estate siamo restati uniti per fare un grande campionato e sino ad ora ci siamo riusciti. Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto meno errori, sappiamo che con il nostro gioco possiamo mettere in difficoltà chiunque”. Sarri non ha rilasciato interviste a causa del suo stato influenzale che lo ha costretto a lasciare rapidamente lo stadio Olimpico per far ritorno a Napoli.

Di Francesco, invece, non si è sottratto alle domande dei giornalisti, giudicando in questi termini la performance sfoderata dai capitolini: “Siamo stati troppo rispettosi, mi aspettavo maggiore aggressività e malizia, ma sono soddisfatto della partita dei miei, contro una squadra che è più avanti di noi. E’ stata una partita dove il Napoli ha fatto meglio nel primo tempo, poi nella ripresa siamo tornati alle origini. Ci è mancato solo il goal, poi se guardiamo i dati vediamo che ci siamo praticamente divisi il possesso palla e questo è raro per il Napoli, che di solito ha percentuali molto alte in questa statistica. Il Napoli nel primo tempo ha avuto troppo il pallino del gioco e questo non mi è piaciuto. Le partite si possono riprendere e vincere anche nel finale, ma ci è mancato il guizzo vincente. Noi abbiamo anche molte assenze che ci hanno penalizzato, ma sono contento di quello che la squadra ha messo in campo: non abbiamo mollato niente e abbiamo concesso pochissimo al Napoli”.

Migliore del match- Insigne: Centesimo goal in maglia azzurra e protagonista del successo del Napoli all’Olimpico. Si erge ad hombre del partido. Stoico.

Peggiore del match- Nainggolan: Non il solito ninja in campo. Si preoccupa molto di Jorginho e poco di offendere. A tratti appare svagato. Molle.