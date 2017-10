Aquaman di Justice League raccontato da Jason Momoa

Un Aquaman che non ci si aspetta nel prossimo film di Zack Snyder “Justice League”. Il supereroe dei mari è ancora giovane e non è ancora re

È stato Jason Momoa a fare grandi rivelazioni circa il suo personaggio di Aquaman nel film “Justice league” in uscita al cinema per il prossimo 16 novembre. Tutti noi ci aspettavamo un Arthur Curry già realizzato e nel pieno del suo ruolo di Re di Atlantide, ma non sarà così.

Un Aquaman ancora acerbo e insicuro

Quello che vedremo in “Justice League” sarà un Aquaman ancora giovane, acerbo, lontano dalla vita che farà poi un giorno come Re di Atlantide. Come un giovane ribelle, in realtà, odierà tutto ciò che conerne Atlantide, e per capire come il suo personaggio evolverà bisognerà aspettare lo standalone dell’anno prossimo.

A svelarci queste caratteristiche dell’Aquaman di “Justice League” è lo stesso Jason Momoa, l’attore che interpreta il personaggio.

Lui non sarà nemmeno ancora Aquaman. Non è ancora il Re dei sette mari. Non arriveremo a quel punto fino al mio standalone. Davvero, Arthur Curry ha un arco gigantesco. Per alcuni fan forse sarà dura vedere la mia interpretazione. Ma per sapere veramente bisogna aspettare fino allo standalone. (…) [In Justice League] Lui non crede in se stesso, non sa che cosa fare coi propri poteri. Ha subito tante perdite. Odia gli atlantidei. Non gliene frega nulla di tutto ciò che riguarda Atlantide

In realtà queste rivelazioni non fanno che rendere ancora più interessante uno dei personaggi e degli eroi che di solito non è particolarmente amato. Un tale percorso interiore ed esteriore potrebbe farci conoscere aspetti sconosciuti di Aquaman, e farcelo apprezzare maggiormente. Una cosa è certa, Jason Momoa sembra perfetto per questo ruolo, come si può vedere già nell’ultimo trailer ufficiale di “Justice League”.

Il film “Justice League” uscirà in tutte le sale italiane dal 16 novembre 2017.