Demi Lovato fa coming out e conferma i rumor su Lauren Abedini

La cantante statunitense lanciata da Disney Channel ha deciso di dire la verità: Demi Lovato fa coming out a un giorno dalla pubblicazione del suo documentario su Youtube, “Simply Complicated“, che uscirà proprio domani 17 ottobre.

La cantante non ha indugiato molto, confermando i rumor riguardanti la sua presunta relazione con la dj Lauren Abedini. Non c’è mai stato alcun dubbio riguardo la bisessualità di Demi Lovato, ma adesso viene confermato il fatto che ha una fidanzata.

Ai microfoni di Extra, la cantante ha parlato della “ricerca di una connessione umana”, indipendentemente dal fatto che questa si possa creare con un uomo o con una donna. E noi non possiamo che farle tanti auguri e augurarle di essere felice, non importa con chi.

Intanto, lo scorso 29 settembre è uscito “Tell Me You Love Me” il nuovo album di Demi Lovato.