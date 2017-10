Gerard Butler in ospedale a Los Angeles dopo un incidente in moto

Gerard Butler è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles essere stato coinvolto in un incidente in moto

Secondo TMZ, l’attore scozzese è uscito dalla moto dopo essere stato mandato fuori strada da un’auto e ora sembra avere lievi lesioni.

“Qualcuno ha chiamato il 911, i paramedici sono venuti e hanno portato Gerard in un ospedale vicino dove è stato trattato per le sue ferite. Nessuna ossa rotta… solo tagli e contusioni”,

una fonte ha detto a TMZ.

Ma non è certo il primo incidente furioso, per il famoso attore Butler. Già precedentemente si era spezzato le ossa del collo durante la ripresa del thriller d’azione Olympus Has Fallen nel 2013.

E’ anche rimasto bloccato sott’acqua dopo essere stato colpito da un’enorme massa di onde durante la ripresa del dramma di surfing Chasing Mavericks nel 2013.

“Ci sono sempre dei rischi da correre, e quando firmi per un film d’azione, è previsto anche questo. Ci si aspetta di continuare le riprese con qualche contusione da qualche parte”.

Si prevede che Butler si riprenderà per continuare i compiti promozionali su Geostorm, il film di un disastro naturale che è finalmente impostato per il rilascio venerdì dopo essere stato ritardato dall’inizio del 2016.