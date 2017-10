Kit Harington: dopo Gunpowder e Game of Thrones basta ai drammi in costume

L’attore Kit Harington, l’interprete di Jon Snow in Game of Thrones, si dice stanco dei ruoli in drammi in costume. L’attore ha recitato anche in Gunpowder

Voglia di nuovo per l’attore Kit Harington, che dopo aver combattuto nei Guardiani della Notte e contro gli Estranei, ha ricoperto un ruolo importante anche nella miniserie di tre puntate della BBC One “Gunpowder”.

Nulla da togliere al ruolo di Jon Snow che l’ha consacrato al grande pubblico, ma Kit Harington ha probabilmente voglia di ruoli nuovi, e di mettersi in gioco con film ambientati in tempi più contemporanei.

Questo tipo di progetti si sposava molto bene con la mia incapacità di tagliare i miei riccioli!- ha dichiarato in modo scherzoso -Non so spiegare perché finisca sempre in luoghi freddi, fangosi, su un cavallo. Deve essere un desiderio nato in una mia vita precedente immagino. Ho chiuso con questo tipo di progetti, vorrei fare altro, mi piacerebbe fare qualcosa con le pistole! Vorrei interpretare delle storie più moderne, secolo dopo secolo

Da Game of Thrones a Gunpowder

In attesa di girare le puntate di Game of Thrones 8, Kit Harington è stato impegnato in una produzione della BBC per la miniserie “Gunpowder”. Il dramma storico è ambientato nel 1605 durante quella che è conosciuta nella storia come “la congiura delle polveri”, il complotto di un gruppo di inglesi cattolici intenzionati a togliere il potere alla Camera dei Lord e poi uccidere Giacomo I.

Il fatto storico è molto sentito in Inghilterra, dove ogni 5 novembre viene festeggiata quella che viene chiamata “la notte di Guy Fawkes”, uno degli organizzatori della congiura. Assieme a Guy, però, un altro personaggio riveste grande importanza, ossia quello di Robert Catesby. Kit Harington, nella miniserie, interpreta proprio Robert. Secondo quanto rivelato dallo stesso attore a Variety, pare che Kit sia un discendente diretto di Robert Catesby, cosa che rende ancora più sentita la sua interpretazione.

L’idea è nata da una curiosità familiare- ha raccontato Kit -visto che mia madre di cognome fa Catesby e il mio secondo nome è Catesby… ci è sempre stato detto che eravamo eredi del leader della Congiura delle Polveri. Fa parte del folclore britannico e viene rimarcato ogni anno. Ci è sembrato strano che la storia non fosse stata drammatizzata, così da qui è nata l’idea di trasformarla in miniserie

Per il momento non si conosce ancora una data ufficiale per l’uscita di “Gunpowder”, però possiamo vederne già un trailer che vi proponiamo qui sotto.