“L’ostaria delle dame” di Francesco Guccini: ecco tracklist e data di uscita

È uno degli emblemi della musica cantautorale italiana e, nonostante si sia ritirato dai palchi come cantante – è molto impegnato nel realizzare incontri in giro per l’Italia – “L’ostaria delle dame” sarà la prossima raccolta di Francesco Guccini.

Dopo 2 anni dalla pubblicazione della raccolta “Se Io Avessi Previsto Tutto Questo. La Strada, gli Amici, le Canzoni“, adesso arriva una nuova raccolta per il cantautore di Modena – che sarà in vendita a partire dal prossimo 3 novembre -, ma questa volta il contenuto sarà leggermente diverso.

Cosa conterrà “L’ostaria delle Dame”

“L’ostaria delle Dame” conterrà non delle semplici canzoni, ma dei concerti interi. Con esattezza, sono stati incisi i concerti live dell’artista del 23 gennaio 1982, del 14 gennaio 1984 e, infine, quello tenutosi proprio all’Ostaria delle Dame il 19 gennaio 1985.

E l’Ostaria delle Dame, aperta proprio da Guccini insieme a Padre Michele Casari nel 1970 a Bologna, riaprirà i battenti proprio in occasione dell’uscita della raccolta di live inediti del cantautore. Riaprendo, quella che prima era un’osteria, diventerà adesso un circolo culturale dove poter diffondere il verbo della letteratura e della poesia.

Il cofanetto sarà disponibile in due versioni: la versione normale conterrà 2 CD, su cui sarà incisa una selezione di brani estratti dai 3 concerti citati in precedenza, e un booklet. La versione deluxe, invece, conterrà ben 6 CD con i 3 concerti in edizione integrale e un libro con 80 foto, la storia dell’osteria e alcune testimonianze.

Tracklist dell’edizione deluxe de “L’ostaria delle Dame” e cover delle due versioni

Concerto del 23 gennaio 1982

CD1:

Intro Canzone per un’amica Intro Canzone quasi d’amore Intro Osteria dei Poeti Intro Ti Ricordi di quei Giorni Intro 100 Pennsylvania Avenue Intro Incontro Intro Bologna Intro Gulliver

CD2:

Bisanzio Intro Jacinto Chiclana Intro I Fichi Intro Venezia Intro Canzone di Notte n.2 Intro Un Altro Giorno È Andato

Concerto del 14 gennaio 1984

CD1:

Intro Canzone per un’amica Intro Autogrill Intro Argentina Intro Canzone delle Osterie di Fuori Porta Intro Bologna Venezia Intro Jacinto Chiclana Intro Auschwitz.

CD2:

Intro Il Treno Va Canzone di Notte Bisanzio Intro Inutile Intro Canzone dei 12 Mesi Intro Gli Amici Intro Incontro Il Treno Va (Bis)

Concerto del 19 gennaio 1985

CD1:

Scirocco Intro Canzone per un’amica Intro Autogrill Intro Auschwitz Intro Argentina Intro Il Vecchio e il Bambino Bisanzio

CD2: