Sophie Turner e Joe Jonas si sposano: l’annuncio ai fan sui social

Ormai è ufficiale, l’attrice Sophie Turner e il muicista Joe Jonas si sposeranno presto. L’annuncio su Instagrm con la foto dell’anello

Sophie Turner e Joe Jonas con una semplice foto hanno reso noto a tutti i loro fan che ben presto convoleranno a nozze. Lei attrice 21enne, conosciuta per il ruolo di Sansa Stark nella fortunata serie tv Game of Thrones; lui 28 anni, musicista apprezzato e seguito in tutto il mondo, che ha iniziato il suo successo nei Jonas Brothers per poi emergere anche come solista.

Una coppia bellissima e molto amata dai fan, che ora sono stati resi partecipi della bellissima notizia sui profili personali di Sophie e Joe su Instagram.

L’annuncio ai fan su Instagram

Una semplice foto, quella di un bellissimo anello indossato da Sophie. Sul profilo di lui la didascalia riporta le parole “She said yes” (Ha detto sì), e sul profilo di lei la stessa foto accompagnata dalle parole “I said yes” (Ho detto sì). Niente di più semplice e romantico per rendere partecipi i fan del loro amore e di un futuro matrimonio.

She said yes. Un post condiviso da J O E J O N A S (@joejonas) in data: 15 Ott 2017 alle ore 10:39 PDT

Non si sa ancora molto circa i preparativi del matrimonio che molto probabilmente si terranno il prossimo anno. Chissà se la coppia continuerà a rendere partecipi i fan attraverso i social, oppure preferirà preparativi più intimi e riservati.

E siamo al secondo matrimonio per uno dei componenti del cast di Game of Thrones! Sì perché anche un altro matrimonio è in arrivo, quello di Kit Harington e la sua bella Rose Leslie, rispettivamente Jon Snow e Ygritt nella fortunata serie della HBO. Evviva l’amore sul set e fuori!