Blade Runner 2049 rimane primo al boxoffice italiano del weekend

Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, con Ryan Gosling e Harrison Ford, è ancora primo al boxoffice italiano del weekend:

questa settimana registra 1.119.000 euro, che confluiscono nel totale italiano di 3.820.000. Gli incassi da noi si sono dimezzati, ma non è ancora arrivata una concorrenza che lo impensierisca (IT gli è vicino). Nel mondo finora il film veleggia sui 160 milioni di dollari, contro 150 di costo: se i mercati di Giappone e soprattutto Cina non compiranno un miracolo portando il totale ad almeno 300, il sequel sarà purtroppo un flop.

Secondo posto per l’adattamento thriller del best-seller L’uomo di neve, con un Michael Fassbender in forma, che ha attirato pubblico e registrato 900.000 euro al suo esordio, con buona media di 2.100 euro per 429 copie.

Slitta di una posizione, dalla seconda alla terza, il cartoon che tutti hanno odiato ma che ha incassato bene: Emoji – Accendi le emozioni porta a casa questo weekend 410.000 euro, arrivando perciò a un bottino complessivo di 2.600.000.

Tempi duri per Lego Ninjago – Il film: di solito foriero di corposi incassi, il marchio non li ha mai bissati qui da noi, e sembra che l’ultima uscita animata confermi la tendenza: è new entry al quarto posto con 405.000 euro.

Chiude la top five il debutto sui nostri schermi della commedia Nove lune e mezza di Michela Andreozzi, con Lillo, Giorgio Pasotti e Claudia Gerini.