Courtney Love nel 2005 in TV contro Weinstein

Ragazze: se Harvey Weinstein vi invita a una festa privata, non andateci

Tutto si può dire della vedova di Kurt Cobain, ma non che sia ingenua: Courtney Love è nel mondo dello spettacolo da decenni, e non solo in veste di cantante. La cinquantatreenne di San Francisco, California, oltre che a cinque album – quattro con le Hole, uno da solista – ha alle spalle anche una solida carriera da attrice.

Ha recitato in pellicole come “Sid and Nancy” di Alex Cox del 1986, “Basquiat” di Julian Schnabel del 1996, “Larry Flynt” di Milos Forman del 1996 e “Man on the Moon” – sempre di Forman – del ’99.

Non c’è da stupirsi, quindi, che anche lei abbia un’opinione di prima mano su Harvey Weinstein, il produttore hollywoodiano fondatore della Miramax accusato recentemente di molestie sessuali.

TMZ ha ripescato dagli archivi una dichiarazione rilasciata in video dalla Love nel 2005, in occasione di una manifestazione organizzata dall’emittente televisiva Comedy Central.

Alla domanda postagli dalla presentatrice Natasha Leggero su “che consigli abbia da dare alle giovani ragazze che arrivano a Los Angeles in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo”, Courtney Love risponde: “Beh, se Harvey Weinstein vi invita a una festa privata al Four Season, non andateci”.