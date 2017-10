Che il Fenomeno Tour di Fabri Fibra abbia inizio: oggi la prima data

Oggi, 17 ottobre, il Fenomeno Tour di Fabri Fibra ha inizio. Ma questo non è un giorno qualunque. Infatti, il rapper di Senigallia spegne proprio oggi 41 candeline e lo farà sul palco del Live Club di Trezzo dell’Adda, a Milano, per la prima data del suo tour.

Sembra che il rapper non abbia ancora voglia di mettere il freno alla sua carriera, e nemmeno i suoi fan, visti i risultati dell’album “Fenomeno“, uscito il 7 aprile, e dei singoli “Fenomeno“, “Pamplona” e “Stavo Pensando a Te“, che hanno rispettivamente ottenuto il disco di platino, triplo disco di platino e disco d’oro. Inoltre, anche le date – quasi tutte sold out – del tour dimostrano l’enorme affetto dei fan per Fabri Fibra.

Date del tour di Fabri Fibra

17 ottobre – Trezzo sull’Adda (MI), Live Club

I biglietti per le date non ancora sold out sono disponibili sul sito Ticketone.