Mamma Mia: Here we go again, nel cast anche Cher

Mamma Mia: Here we go again, il sequel del fortunato musical sta per tornare a 10 anni dall’uscita del primo film. Nel cast ci sarà anche la cantante Cher

Il sequel che molti di noi aspettavano sta per arrivare. “Mamma Mia: Here we go again”, questo il titolo del sequel di “Mamma Mia”, uscirà nelle sale degli Stati Uniti d’America il 20 luglio 2018, 20 anni dopo il primo film.

Da quello che sappiamo circa la trama, questa volta la storia sarà del tutto originale, non come il primo film che era tratto dalla celebre opera teatrale anonima. La storia è ambientata sempre sull’isola greca di Kalokairi, e i personaggi sono gli stessi. Ovviamente non mancherà la musica degli ABBA.

Il cast di “Mamma Mia: Here we go again”

Il cast è in gran parte confermato, con Meryl Streep nel ruolo di Donna, Julie Walters in quello di Rosie, Christine Baranski nel ruolo di Tanya ed infine Amanda Seyfried e Dominic Cooper nei panni di Sophie e Sky. Avremo invece nei ruoli dei tre possibili padri di Rosie gli attori Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e Colin Firth.

Ma la notizia che ci ha sorpreso oggi è la presenza della cantante Cher nel cast. Non sappiamo ancora nulla del ruolo che l’è stato assegnato, ma le ipotesi possono essere davvero tantissime. La stessa Cher, qualche giorno fa, aveva lanciato un piccolo indizio sul suo profilo Twitter ufficiale, ma la conferma ci è arrivata soltanto nelle ultime ore da Variety.

Restiamo in attesa di ulteriori notizie sul cast e sull’uscita nelle sale italiane.