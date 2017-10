Black Mirror stagione 4 | Trailer | Cast | Trama degli episodi

Per tutti gli appassionati, ecco tutto quello che c’è da sapere su Black Mirror 4: i trailer, il cast di attori e le informazioni sugli tutti gli episodi

Poche serie tv, come Black Mirror, sanno farci provare un’ansia tanto soffoncante quanto realistica. La serie tv che ci da uno sguardo a dir poco terrificante del nostro futuro prossimo, è pronta a tornare con la sua stagione 4. Dopo aver ricevuto il premio per l’episodio “San Junipero” agli scorsi Emmy, lo scrittore – creatore della serie, Charlie Brooker, è pronto ad incantarci con nuove storie.

Come ben sanno tutti gli appassionati di Black Mirror, la serie antologica è formata da episodi slegati tra di loro, se non per la tematica distopica, ossia un futuro prossimo indesiderabile, dove l’umanità fatica a veder sopravvivere i propri tratti più umani. Insomma, come dice la stessa parola, la distopia è il contratrio dell’utopia.

Le storie dei vari episodi, ad ogni modo, non sono legati, e per questo possono essere visti anche in modo casuale. È quello che raccomandiamo anche a chi non ha mai visto niente di Black Mirror: non è mai troppo tardi per iniziare, e non c’è bisogno, per quanto riguarda la storia, di recuperare le stagioni precedenti se non per il proprio piacere.

Detto ciò, cosa sappiamo della stagione 4 di Black Mirror?

Cominciamo dal trailer

Il trailer della stagione 4, della durata di circa un minuto, ci rivela i titoli dei sei episodi e poco altro. Dalle immagini possiamo capirne l’ambientazione, il senso di desolazione e la paura, ma soprattutto possiamo avere un assaggio dell’universo distopico della serie.

Guarda il trailer qui sotto.

I titoli e la trama degli episodi

Come abbiamo visto nel trailer, ecco i titoli degli episodi che ci vengono mostrati: “Crocodile”, “ArkAngel”, “Hang the DJ”, “USS Callister”, “Metalhead” e “Black Museum”.

Crocodile

Ambientata in Islanda in un futuro prossimo, la storia raconta di un’esistenza in cui i ricordi non sono cose private, ma pubbliche, e possono essere utilizzati per divers scopi. Agli appassionati di Balck Mirror, questa trama potrà ricordarne una delle precedenti stagioni, ma in quel caso più che di ricordi, si trattava di registrazioni.

In “Crocodile” la protagonista è una donna che tenta di risolvere un dilemma.

ArkAngel

In ArkAngel la trama si concentra sulla genitorialità e su quanto i genitori possano essere responsabili, in bene e in male, della salute dei propri figli. Ambientato, come sempre, in un futuro indesiderabile, l’episodio ha come protagonista una madre che deve far curare sua figlia in un mondo che sta diventando sempre più tecnico e attaccato alla tecnologia.

Hang the DJ

Di gran lunga uno degli episodi più strani e stranianti della stagione 4. In “Hang the DJ” lo spettatore rimane confuso; non si capisce bene in che posto sia ambientata la storia, che in realtà sembra più un insieme di immagini ed emozioni molto forti, come scene commoventi, o eccitanti e piene di sesso, oppure molto divertenti ed ironiche. Una giostra emotiva, una centrifuga di tante cose, con un messaggio alla base che invece vuol essere molto chiaro.

USS Callister

Si vola nello spazio con questo quarto episodio di Black Mirror 4. La scelta iniziale di questo episodio, che per ambientazioni e colori ci ricorda un po’ il primo Star Trek, è quella di riuscire a giocare con i generi diversi, in questo caso specifico con la fantascienza. Un episodio che ha diversi momenti malinconici, ma che siamo sicuri che ci piacerà molto.

Metalhead

Grande novità di stile per questo episodio di Black Mirror totalmente girato in bianco e nero. Non si pouò sapere molto riguardo alla trama dell’episodio, perché questo andrebbe a rovinare il senso della storia. Possiamo soltanto dire che la scelta di utilizzare il bianco e nero non è soltanto un vezzo creativo, ma una scelta che si va a sposare alla perfezione con il mondo e la storia che s’intende raccontare in Metalhead.

Black Museum

Ultimo episodio della stagione, che intende chiudere alla grande. In questo episodio, dal titolo “Balck Musum”, le storie raccontate sono tre, concatenate tra loro in modo così stretto, soffocante e deprimente che l’obiettivo di chi l’ha scritto è quello di far pensare “adesso basta”. Siamo sicuri che quest’ultima storia di Black Mirror sarà in grado di sconvolgervi tutti.

Il cast dei vari episodi di Black Mirror

Il cast degli episodi della stagione 4 di Black Mirror, comprende i seguenti attori:

In “Crocodile” ci saranno Andrea Riseborough, Andrew Gower e Kiran Sonia Sawar. L’episodio sarà diretto da John Hillcoat. In “ArkAngel” figureranno Rosemarie Dewitt, Brenna Harding e Owen Teague. La regie dell’episodio sarà di Jodie Foster.

In “Hang the DJ” vedremo invece Georgina Campbell, Joe Cole e George Blagden, con la regia di Tim Van Patten.

“USS Callister” ha nel cast Jesse Plemons Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Michaela Coel. L’episodio è diretto da Toby Haynes. In “Metalhead” vedremo gli attori Maxine Peake, Jake Davies e Clint Dyer diretti da David Slade. Infine in Black Museum ci sarà Douglas Hodge, Letitia Wright e Babs Olusanmokun per la regia di Colm McCarthy.

Per il momento non conosciamo una data ufficiale per la messa in onda di Black Mirror 4. Purtroppo per poter godere degli episodi dovremo, forse, aspettare il prossimo anno.