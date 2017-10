Bryan Adams torna con Ultimate, la sua nuova raccolta con due inediti

A poco più di due anni dall’uscita di “Get Up!“, Bryan Adams torna con Ultimate, una raccolta di brani che hanno reso celebre il cantautore canadese. Oltre a brani che tutti noi conosciamo, poiché divenuti dei grandissimi successi, l’artista ha inserito all’interno di “Ultimate” anche due brani inediti. La sua uscita è prevista per il prossimo 3 novembre.

Quante tracce conterrà “Ultimate” e quali sono le tracce inedite

Come potrete ben immaginare, non è stato molto semplice racchiudere tutta la carriera di un artista che ha prodotto così tanto in un solo CD; infatti, l’album conterrà solamente 21 tracce, che se per alcuni possono sembrare parecchie, per un artista del calibro di Bryan Adams sono molto poche. Calcolando poi che, tra queste, due sono brani inediti, rimangono solo 19 canzoni rappresentative del cantautore.

Infatti, nonostante si parli di raccolta, c’è comunque qualcosa di nuovo: due sono i brani sconosciuti che potremo ascoltare in “Ultimate“. “Ultimate Love” e “Please Stay” sono due brani scritti e composti in collaborazione con Jim Vallance.

Il preorder digitale di “Please Stay” – di cui sotto potrete trovare testo, traduzione e audio – è già disponibile mentre dal 20 ottobre potremo ascoltarlo su tutte le radio nazionali.

Testo di “Please Stay”

[Strofa 1]

We shared a special moment

I think you felt it too

I know you wanted more

Right now, this is the best that I can do

If I gave you too little too late

How is that a no

I don’t wanna give you up

But I don’t wanna let you go, please stay

[Ritornello]

I just need a litte time

And a little help to find

All the words to say, please stay

Before you walking out the door

I know you wanted more

So give me one more day, please stay

[Strofa 2]

You were looking after you

I was looking after me

Sometimes it’s hard to know the difference

Between what we want and what we need

I might not have said all the right things

But I know the way I feel

Give me one more chance

Baby we can make this real, please stay

[Ritornello]

Don’t wanna hear you say goodbye

‘Cause there’s a million reasons why

We shouldn’t let it end this way, please stay

I don’t wanna see you go

I need to let you know

Some things are hard to say, please stay

[Finale]

Please stay

Don’t wanna walk away, please stay

We shouldn’t let it end this way

I know you wanted more

Just give me one more day,

Please stay

Traduzione di “Please Stay”

[Strofa 1]

Abbiamo condiviso un momento speciale

Credo che pensi la stessa cosa anche tu

So che volevi di più

Al momento, questo è il massimo che riesco a fare.

Se ti avessi dato troppo poco e troppo tardi

Come fa ad essere un no

Non voglio rinunciare a te

E non voglio lasciarti andare, per favore rimani

[Ritornello]

Mi serve solo un po’ di tempo

E una mano per trovare

Tutte le parole da dire, ti prego resta

Prima di uscire da quella porta

So che volevi di più

Quindi dammi ancora un giorno, per favore resta

[Strofa 2]

Stavi cercando te

Ero alla ricerca di me

A volte è dura capire la differenza

Tra ciò che vogliamo e ciò di cui abbiamo bisogno

Potrei non aver detto cose giuste

Ma so quello che provo

Dammi un’altra possibilità

Baby possiamo realizzare tutto questo, ti prego resta

[Ritornello]

Non voglio sentirti dire addio

Perché ci sono milioni di motivi per cui

Non dovremmo permettere che finisca così, per favore resta

Non voglio vederti andar via

Devo farti nuovecanzoni.com sapere che

Alcune cose sono difficili da dire, ti prego resta

[Finale]

Ti prego resta

Non voglio che te ne vai, per favore resta

Non dovremmo permettere che finisca così

So che volevi di più

Dammi un altro giorno,

Ti prego resta

Tracklist e cover di “Ultimate”

Go Down Rockin’ Can’t Stop This Thing We Started Run To You Ultimate Love Heaven It’s Only Love (with Tina Turner) Here I Am When You’re Gone (with Melanie C) Cloud Number Nine (Everything I Do) I Do It For You You Belong To Me Summer Of ’69 Have You Ever Really Loved A Woman? Somebody Please Forgive Me Cuts Like A Knife The Only Thing That Looks Good On Me Is You All For Love (con Sting & Rod Stewart) Back To You Please Stay 18 Til I Die

Date italiane del tour di Bryan Adams

Bryan Adams, inoltre, ha già programmato le date del suo prossimo tour e, per la fortuna di tutti i fan italiani, il cantautore canadese salirà sul palco di ben sei città italiane:

10 novembre – Padova, Kione Arena

– Padova, Kione Arena 11 novembre – Assago (MI), Mediolanum Forum

– Assago (MI), Mediolanum Forum 12 novembre – Torino, Pala Alpitour

– Torino, Pala Alpitour 14 novembre – Roma, Pala Lottomatica

– Roma, Pala Lottomatica 15 novembre – Rimini, 105 Stadium

– Rimini, 105 Stadium 16 novembre – Bolzano, Palasport

I biglietti per le date italiane di Bryan Adams sono disponibili sul sito Ticketone.