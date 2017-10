Due concerti in Italia per Liam Gallagher nel 2018

Avrebbe già dovuto passare dal Bel Paese, ma nonostante ciò ecco due concerti in italia per Liam Gallagher il prossimo anno.

Liam Gallagher, infatti, avrebbe già dovuto tenere un concerto a Treviso lo scorso 1 settembre sul palco dell’Home Festival, ma a causa del maltempo ciò non è potuto accadere. Fortunatamente però i fan italiani dell’artista britannico avranno modo di recuperare il concerto in ben due occasioni: il 26 febbraio 2018 al Fabrique di Milano e il 27 febbraio 2018 al Gran Teatro Geox di Padova.

Il tour di promozione del primo album da solista del cantante, “As You Were” – uscito poco più di dieci giorni fa -, toccherà ogni parte del mondo, dall’America all’Asia, passando anche per l’Australia. Se non conoscete ancora il contenuto dell’album, ecco la tracklist.

Tracklist di “As You Were”

Wall of Glass Bold Greedy Soul Paper Crown For What It’s Worth When I’m In Need You Better Run I Get By Chinatown Come Back to Me Universal Gleam I’ve All I Need

Biglietti per le date italiane del tour di Liam Gallagher

I biglietti per le due date italiane del tour di Liam Gallagher a Milano e a Padova saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di venerdì 20 ottobre sui siti Ticketone e Live Nation.