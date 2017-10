The Walking Dead crossover con Fear TWD: il ritorno di Abraham?

Il crossover che unirà la serie tv The Walking Dead con il suo spin-off avverrà per mezzo di un personaggio. Ecco la teoria che interessa Abraham

Da diverso tempo si parla ormai dell’imminente crossover tra The Walking Dead e Fear the Walking Dead, la serie tv madre e lo spin-off prequel. Pare che il collegamento tra le due storie, tanto atteso dai fan, avverrà per mezzo di un personaggio che passerà dal cast di una serie a quello dell’altra. Molti hanno teorizzato che questo personaggio possa essere Abraham, vediamo il perché.

La storia di Abraham

Del rosso Abraham sappiamo poco, ma quel poco ci porta a pensare che possa essere lui il crossover, la linea di unione tra le due serie tv. Sappiamo che è originario del Texas, e che il suo viaggio post-apocalittico ha avuto inizio proprio lì, nella città di Huston. Geograficamente il Texas è il posto più vicino a quella che è l’ambientazione della storia di Fear the Walking Dead, quella che chiamano la zona di confine messicano-americana.

Sappiamo poi tutti come Abraham sia morto, per mano di Negan e della sua Lucille, la scorsa stagione, e che quindi l’attore che l’interpretava Michael Cudlitz non è più nel cast.

Molti hanno pensato che il crossover possa interessare Abraham prima della ua partenza, a Huston. Essendo difatti un prequel, i personaggi morti in The Walking Dead, vivono ancora in Fear TWD. La teoria è interessante, e la cosa non ci dispiacerebbe, ma cosa dice a riguardo Greg Nicotero?

Le dichiarazioni del produttore esecutivo Greg Nicotero

Il produttore esecutivo di entrambe le serie tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ComicBook.com:

Amo la teoria di Abraham- ha detto Nicotero -Penso che sia super intelligente. Per essere veramente onesti, sono così profondamente coinvolto in The Walking Dead, che non ho ancora letto nessuna delle linee possibili di Fear. Probabilmente dovrò aspettare finché non esca da sotto tutto questo peso.

In poche parole il Nicotero non ha confermato la teoria di Abraham, nonostante la trovi interessante. E non ha nemmeno lasciato trapelare indizi. Sarà davvero troppo teso per l’inizio di The Walking Dead 8?

In tal proposito vi ricordiamo che l’ottava stagione di The Walking Dead arriverà negli Stati Uniti il 22 ottobre e in Italia il giorno successivo.