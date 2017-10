MTV Europe Music Awards 2017: primi artisti e nomination

Sono stati fatti i nomi dei primi artisti che saranno presenti agli MTV Europe Music Awards 2017. Ecco chi si esibirà alla SSE Arena di Wembley a Londra

Gli MTV Europe Music Awards 2017 si avvicinano a grandi passi, infatti la data da segnare sul calendario è quella del 12 novembre. Sarà allora che, live dalla SSE Arena di Wembley a Londra, si esibiranno alcuni tra i migliori artisti della musica internazionale.

La serata sarà condotta da Rita Ora, che presenterà anche il suo attesissimo nuovo singolo, e sarà trasmesso in esclusiva su MTV (canale 133 di Sky) dalle ore 21:00 e in simulcast su Comedy Central (canale 124 di Sky).

Ma veniamo alla parte calda della notizia. Chi saranno gli artisti che si esibiranno agli MTV EMA Awards?

Gli artisti all’MTV Europe Music Awards 2017

Il meglio della musica internazionale, a partire da Demi Lovato, nominata per il premio “Best Pop”; Il cantautore Shawn Mendes nominato per “Best Song” con la sua There’s Nothing Holdin’ Me Back, ma anche come “Best Artist”, “Best Pop”, “Biggest Fans”, e “Best Canadian Act”;

La cantante Kesha e poi ancora Camila Cabello (entrambe in lizza per “Best Pop”); la band dei The Killers per “Best Rock” ed infine Stormzy, nominato per “Best UK and Ireland Act”.

Non mancano i nomi dei primi presenter, ossia gli artisti che saliranno sul palco per premiare i vincitori dei vari premi. Tra questi ci sarà l’attrice di fama internazionale Natalie Dormer, la star del web Madison Beer ed infine la cantante e attrice Sabrina Carpenter.

Questi soltanto i primi nomi in circolazione, ma siamo sicuri che presto ne arriveranno altri.

Vi ricordiamo che gli MTV Europe Music Awards 2017 saranno trasmessi la sera del 12 novembre su Comedy Central (canale 124 di Sky).