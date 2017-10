Niall Horan “Flicker”: la tracklist del nuovo album

Uno degli album più attesi di quest’anno, “Flicker” di Niall Horan, ex One Direction alle prese con il suo primo progetto discografico da solista

Dopo ben tre singoli, ecco finalmente “Flicker”, l’attesissimo album di debutto da solista di Naill Horan. L’ex One Direction ci regala una tracklist di 13 brani, dei quali uno soltanto in collaborazione con un’altra artista, ossia la cantante country Maren Morris.

I singoli tratti da “Flicker” che già conosciamo sono “This Town”, che nell’album è collocata come seconda traccia; “Slow Hands”, di gran lunga il singolo che ha riscosso più successo ottenendo la top 10 del Regno Unito, collocata nell’album come quarta traccia; infine “Too Much to Ask”, quinta traccia dell’album.

La tracklist di “Flicker”

Ecco la tracklist completa di “Flicker” di Niall Horan:

1. On the Loose

2. This Town

3. Seeing Blind

4. Slow Hands

5. Too Much to Ask

6. Paper Houses

7. Since We’re Alone

8. Flicker

9. Fire Away

10. You and Me

11. On My Own

12. Mirrors

13. The Tide

L’album “Flicker” di Niall Horan sarà disponibile dal 20 ottobre 2017 per l’acquisto su tutte le piattaforme digitali.