The Flash 4: tutto quello che c’è da sapere sulla stagione appena iniziata

Sono già andate in onda due puntate in lingua originale, ma per chi non ha ancora iniziato a guardare The Flash 4 o per chi aspetta la stagione doppiata in italiano, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quando uscirà The Flash 4 in Italia

Purtroppo su questo non posso esservi di grande aiuto; infatti non c’è ancora una data di uscita esatta per l’Italia. È da notare però che le prime tre stagioni sono tutte andate in onda a partire da gennaio dell’anno successivo a quello di rilascio negli Stati Uniti: dunque, se la serie è già iniziata in America il 10 ottobre (11 ottobre secondo l’orario italiano), molto probabilmente la vedremo approdare sugli schermi italiani a partire da gennaio 2018.

Tutto può succedere?

Già in questo articolo avevamo accennato a ciò che era accaduto nel finale della terza stagione, in modo da non perdere il passo con quello che vedremo nella prima puntata di The Flash 4, ma adesso la domanda da porsi è: tutto può succedere?

In realtà, il finale della precedente stagione aveva dato modo al pubblico di pensare ai vari risvolti che la faccenda poteva ottenere;

primo fra tutti c’è la questione del matrimonio tra Barry e Iris : Barry, infatti, sempre durante il season finale, chiede ad Iris di sposarlo , ma che senso ha renderli felici per un secondo se, subito dopo, Barry è costretto a diventare il guardiano della Speedforce? Sono, dunque, già state buttate le basi per un ritorno di Barry, anche perché è proprio lui il protagonista della serie, e noi non vogliamo che la serie continui senza di lui e con gli altri Flash a disposizione di Central City;

Queste due potrebbero essere le basi principali su cui si realizzerà The Flash 4.

Trailer di The Flash 4

Il primo trailer ad essere diffuso in tutto il mondo è stato quello rilasciato durante il Comic-Con di San Diego lo scorso luglio. Potete vederlo qui sotto con i sottotitoli in italiano.

La maggior parte del trailer in questione ruota attorno alla questione di Barry che è dovuto diventare il guardiano della Speedforce, per sostituire Savitar, ma dopo circa metà trailer, due villain compaiono: il primo è una donna con due pistole che potrebbe vagamente ricordarvi Lara Croft – alla fine, anche lei aveva due pistole, però non era di colore! – mentre il secondo è uno strano Samurai la cui identità è sconosciuta. Tutto ciò che si sa di lui è che vuole scontrarsi con il vero Flash, quindi Barry, e che la sua spada può sembrare all’apparenza innocua, ma in realtà è molto pericolosa.

Questo secondo trailer, invece, è stato rilasciato intorno alla fine di settembre e dà la conferma del ritorno di Barry, ma a quanto sembra, con qualcosa di diverso.

Principalmente però questo trailer sembra si voglia concentrare sul forte sentimento che Iris prova nei confronti di Barry, ma allo stesso tempo la paura di riportarlo indietro; sarà perché teme che i suoi sentimenti siano cambiati o perché potrebbe essere morto, Iris è riluttante sul riportare il suo futuro marito a casa. Cisco, nonostante ciò, non sembra però arrendersi e tenta di portarlo nella loro dimensione, a quanto pare, con un mezzo successo.

Chi rivedremo in The Flash 4?

Sicuramente vedremo tutti i personaggi ricorrenti della stagione, che comunque vi elencherò per togliere ogni dubbio dalla vostra mentre. Purtroppo però Tom Felton, che nella terza stagione era diventato regolare come interprete di Julian Albert, non sarà del team Flash – durante il primo episodio, si fa riferimento al fatto che Julian è tornato a Londra (magari gli mancava Hogwarts!). Vediamo però i personaggi che rivedremo in The Flash 4:

Grant Gustin – Barry Allen / The Flash (ovviamente!)

– Barry Allen / The Flash (ovviamente!) Candice Patton – Iris West

– Iris West Danielle Panabaker – Caitlin Snow

– Caitlin Snow Carlos Valdes – Cisco Ramon / Vibe

– Cisco Ramon / Vibe Keiynan Lonsdale – Wally West / Kid Flash

– Wally West / Kid Flash Jesse L. Martin – Joe West

– Joe West Tom Cavanagh – Harry Wells

Per quanto riguarda Tom Cavanagh, ci si chiede in che modo possa tornare, vista la sua scomparsa nella terza stagione. Però, le terre sono tante, quindi magari ci sarà un altro HR in giro pronto ad entrare nel team.

Di certo, non mancherà qualche guest star durante gli episodi: primi fra tutti i protagonisti di altre tre serie TV: Arrow, Supergirl e DC’s Legend of Tomorrow. Infatti, durante l’ottava puntata della quarta stagione di The Flash, ci sarà l’ennesimo crossover tra le quattro serie TV DC. Chissà cosa dovranno affrontare questa volta.