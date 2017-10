“Bedroom Floor” di Liam Payne: Video Lyrics e traduzione del nuovo singolo

Il nuovo singolo dell’ex One Direction Liam Payne è “Bedroom Floor” scritto a quattro mani con Charlie Puth. Ascolta la canzone e guarda il video lyrics

Un nuovo singolo per Liam Payne, che oggi ci presenta “Bedroom Floor”. Dopo il grande successo di “Get Low”, prodotto in conllaborazione con Zedd, ecco un altra canzone che crediamo piacerà molto ai fan.

Grande giornata oggi per gli ex componenti degli One Direction, visto che è il giorno in cui esce anche l’album di Nail Horan “Flicker”.

“Bedroom Floor” è un singolo che anticipa il molto atteso album da solista di Liam Payne. Per il momento non c’è ancora una data fissata per l’uscita di quest’ultimo, ma pare sia destinata all’anno prossimo, nel 2018.

In “Bedroom Floor”, che potrete ascoltare qui sotto, Liam rimane fedele al suo stile pop, e racconta la storia di un amore finito e della difficoltà dell’allontanarasi da parte dei due partner.

“Bedroom Floor”: testo e traduzione

Baby

Heard you’ve been talking about me lately

Telling all your friends how much you hate me

But who you calling up when you get lonely?

When you get lonely

Yeah

You be saying real real nice real nice things

When I’m touching you

You be getting real real real real real jealous

When it wasn’t you oh

And every now when my iPhone iPhone rings

I be telling you

I told you, I told you, I told you

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

Baby

Why you always act like you don’t want me?

Don’t make me bring up your dirty laundry

We always on and off until you’re on me

Until you’re on me

Yeah

You be saying real real nice real nice things

When I’m touching you

You be getting real real real real real jealous

When it wasn’t you oh

And every now when my iPhone iPhone rings

I be telling you

I told you, I told you, I told you

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

You said it was over, you said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

Oh

My bedroom floor

Your clothes are saying something different now

You wanna break up just to fix it now

Oh baby

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

You said it was over, you said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah.

Traduzione

Baby, mi hanno detto che ultimamente parli di me,

e dici ai tuoi amici quanto mi odi

ma chi chiami quando ti senti sola?

Quando ti senti sola

Dici cose davvero davvero

davvero carine

mentre ti tocco

diventi davvero davvero davvero

davvero gelosa, quando non eri tu

e ora quando il mio telefono suonerà ti dirò

te l’avevo detto

te l’avevo detto

te l’avevo detto

Avevi detto che era finita

avevi detto che era finita

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

avevi detto che era finita

avevi detto che era finita

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto.

Baby, perché sembra che tu non mi voglia più

non voglio parlare dei tuoi indumenti sporchi

siamo sempre un tira e molla

finché non sei su di me

finché non sei su di me

Dici cose davvero davvero

davvero carine mentre ti tocco

diventi davvero davvero davvero

davvero gelosa, quando non eri tu

e ora quando il mio telefono suonerà ti dirò

te l’avevo detto

te l’avevo detto

te l’avevo detto

Avevi detto che era finita

avevi detto che era finita

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

avevi detto che era finita

avevi detto che era finita

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

avevi detto che era finita

avevi detto che era finita

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto.

Oh, oh, la mia camera da letto

i tuoi vestiti stanno dicendo

qualcosa di diverso ora,

vuoi lasciarmi solo per sistemare le cose ora.

Avevi detto che era finita

avevi detto che era finita

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

avevi detto che era finita

avevi detto che era finita

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto

avevi detto che era finita

avevi detto che era finita

ma i tuoi vestiti dicono un’altra cosa

sul pavimento della mia camera da letto.