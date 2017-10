Guarda il video di Direzione la Vita, il nuovo singolo di Annalisa

Ieri, 19 ottobre, è uscito il video di Direzione la Vita, il nuovo singolo di Annalisa in rotazione radiofonica già da venerdì 13 ottobre.

Questa traccia – scritta insieme a Raige e Davide Simonetta -, come dice la stessa cantante, rappresenta a pieno lo spirito del nuovo album, album di cui non si sa ancora neppure il titolo.

La cantante savonese ha, inoltre, collaborato con Gianna Nannini per la composizione del brano “L’ultimo Latin Lover” contenuto nell’album “Amore Gigante“.

Testo di “Direzione la Vita”

[Ritornello]

C’è una canzone che parla di te

l’aria che soffia dal mare in città

un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero

C’è il tuo sorriso e Parigi in un film

c’è una ragazza che balla su un tram

un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva

Direzione la vita

[Strofa 1]

Ci vorrebbero i miei occhi per guardarti

tre quattro volte al giorno solo un’ora dopo i pasti

dove siamo rimasti, come siamo rimasti

Due astronauti tra le stelle senza caschi

ci godiamo il panorama da una stanza

SOS sopra aeroplani di carta

la gente vive e cambia, sopravvive alla rabbia

Come un bambino che disegna una corazza

[Pre-Ritornello]

Facciamo presto

a dire amore e poi l’amore è un po’ un pretesto

per legarci mani e gambe io non riesco

a stare più senza te

più senza di te

mai più senza te

[Ritornello]

C’è una canzone che parla di te

l’aria che soffia dal mare in città

un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero

C’è il tuo sorriso e Parigi in un film

c’è una ragazza che balla su un tram

un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva

Direzione la vita

Direzione la vita

[Strofa 2]

Ci vorrebbero due mani per cercarsi

per prendersi di peso dai problemi e sollevarsi

ci vogliono carezze, ci vogliono gli schiaffi

solo se persi rischiamo di ritrovarci

e mentre il sole allunga l’ombra all’altalena

una bambina sogna di essere sirena

il vento sulla schiena, la danza di una falena

c’è un lunedì che è meglio di un sabato sera

[Pre-Ritornello]

facciamo presto a dire amore e poi l’amore è un po’ un pretesto

per legarci mani e gambe io non riesco

a stare più senza te

più senza te

mai più senza te

[Ritornello]

C’è una canzone che parla di te

l’aria che soffia dal mare in città

un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero

c’è il tuo sorriso e Parigi in un film

c’è una ragazza che balla su un tram

un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva

direzione la vita

[Bridge]

Ci vorrebbe la mia bocca sempre sulla tua

perché tu sei la mia casa nella terra tua

e non confondere l’orgoglio con la libertà

abbiamo ancora una ragione per restare qua.

(direzione la vita, direzione la vita)

[Ritornello]

C’è una canzone che parla di te

l’aria che soffia dal mare in città

un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero

c’è il tuo sorriso e Parigi in un film

c’è una ragazza che balla su un tram

un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva

direzione la vita

direzione la vita

direzione la vita