La band che ha venduto più di 10 milioni di album in tutto il mondo sta per tornare con un nuovo tour, ma la notizia più sensazionale è che gli L.A. Guns saranno in Italia per 5 date del loro tour che avrà luogo tra Europa e Stati Uniti.

La band emblema del classic rock ha ormai alle spalle ben 30 anni di carriera e non sembra volersi fermare, finché ci sono l’energia e gli appassionati del gruppo, nonostante non sia sempre andata bene tra Phil Lewis, voce degli L.A. Guns, e Tracii Guns, chitarrista nonché fondatore della band (e anche del gruppo dei Guns ‘n Roses). Infatti, adesso hanno deciso di tornare a lavorare insieme in pace.

“The Missing Peace”: tracklist e cover

Il ritorno dei due assi del rock sono tornati a collaborare e hanno pubblicato l’album “The Missing Peace” lo scorso 13 ottobre – potete trovare l’album in vendita digitale su iTunes. Ecco tracklist e cover dell’ultimissimo album degli L.A. Guns.

All the Same to Me Speed Drop of Bleach Sticky Fingers Christine Baby Gotta Fever Kill It or Die Knife to a Gunfight The Flood’s the Fault of the Rain The Devil Made Me Do It The Missing Peace Gave It All Away

Tour degli L.A. Guns

Gli L.A. Guns inizieranno il loro tour il 27 ottobre a Knoxville, in Tennessee, e proseguiranno fino alla fine di febbraio 2018. Durante tutte le date del tour, la band sarà supportata dagli Stone Trigger, rock band irlandese formatasi nel 2009.

Ma ecco le date che gli L.A. Guns faranno nel nostro Paese:

7 novembre 2017 – Pistoia, Santomato Live

– Pistoia, Santomato Live 8 novembre 2017 – Roma, Traffic

– Roma, Traffic 10 novembre 2017 – Brunico (BZ), UFO

– Brunico (BZ), UFO 11 novembre 2017 – Brescia, Colony

– Brescia, Colony 12 novembre 2017 – Marghera (VE), Teatro Aurora

I biglietti sono disponibili sul sito Ticketone, ma solamente per la data di Brescia dell’11 novembre.