10 cose assurde che non sapevi prima di adesso

Vi è mai capitato di porvi delle domande a cui nessuno sapeva dare una risposta? Per esempio, vi siete mai chiesti da dove viene il nome di “Wendy” del cartone animato della Disney “Peter Pan”, oppure perché quando scrocchiate le nocche si sente quel rumore come di ossa rotte? Adesso tutte le vostre domande avranno risposta con 10 cose assurde che non sapevi.

1. Le farfalle assaporano con le zampe

Proprio così. Infatti, i recettori del gusto delle farfalle si trovano proprio sotto le loro zampette. Un po’ come per noi si trovano in lingua e palato.

2. Il mondo è pieno di persone, ma anche di polli

Al mondo siamo circa 7,4 miliardi, ma se vi dicessi che i polli sono molti di più? Infatti sono più del doppio della popolazione terrestre: circa 18 miliardi. Fortunatamente, c’è ancora spazio per tutti sulla Terra.

3. Mastica un po’ di pane e non piangerai più con le cipolle

Masticando un pezzo di pane si crea acqua nella bocca e ciò impedisce di piangere mentre si taglia la cipolla. Alcuni preferiscono masticare la cicca, a quanto pare con lo stesso effetto.

4. L’elefante non salta

Ebbene sì. Ma la più grande peculiarità di questo mammifero è che è l’unico della sua categoria a non farlo. Poi, ci pensate se un elefante saltasse cosa potrebbe succedere?

5. Esplorando il corpo umano: le cellule

Sapete che le cellule, per compiere un viaggio in tutto il corpo impiegano solamente 20 secondi? Potrebbero competere con Flash!

6. Buonanotte, buonanotte lumachina

Le lumache possono dormire per ben tre anni. Ed ecco che, dopo questa scoperta, tutti vogliamo diventare delle lumache.

7. Non avere paura del buio

Non più, di certo non da quando Thomas Edison ha inventato la lampadina. Ma, sapevate che proprio l’inventore aveva paura del buio?

8. Wendy e Peter Pan

Wendy e Peter Pan hanno un legame molto particolare, lo sappiamo tutti, ma adesso ne hanno uno ancora più forte; infatti il nome di Wendy è stato inventato proprio per il libro di Peter Pan.

9. Quando senti crac ma non c’è da allarmarsi

Avete presente quando vi scrocchiate le nocche e sentite quel, a volte, rumorosissimo “crac”? Beh, non sono le ossa a fare questo rumore, bensì sono le bolle di azoto che stanno scoppiando. D’ora in poi, vi sembrerà di giocare con il pluriball.

10. Quanto pesa la Terra?

Scommetto che tante volte vi siete chiesti quanto pesa la Terra: beh, la risposta è 5,972×10^24 kg ovvero 5.972.000.000.000.000.000.000.000 kg. Come hanno fatto a scoprirlo? Di certo, pesarla è un po’ complicato, ma il metodo più semplice è quello dell’utilizzo della formula di equivalenza tra la legge di gravitazione universale e la seconda legge della dinamica di Newton.