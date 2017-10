Cresce l’attesa per Napoli Inter – Formazioni con Insigne in rampa di lancio

Il Napoli attende l’Inter per una sfida al vertice sensazionale

Domani sera gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno proiettati sullo stadio San Paolo dove si daranno battaglia Napoli e Inter con l’obiettivo di consolidare, per quanto riguarda gli azzurri, oppure conquistare, per quanto concerne i nerazzurri, la vetta della classifica. La banda di Sarri giunge a quest’appuntamento con ventiquattro punti all’attivo, frutto di otto vittorie su altrettante gare disputate in campionato e il fiore all’occhiello del miglior attacco del torneo con ventisei centri siglati, e lo scettro di miglior difesa con soli cinque reti al passivo, al pari di Inter e Roma. Tra l’altro in settimana la sconfitta rimediata all’Etihad Stadium, in Champions League, contro il Manchester City ha lasciato in eredità scorie positive, in quanto dopo una mezzora decisamente brutta da parte di Mertens e compagni, gli azzurri hanno gradualmente reagito, creando più di qualche grattacapo, specialmente nella ripresa, agli uomini guidati da Pep Guardiola, andando addirittura vicino al pareggio.

Tra l’altro anche dall’infermeria non provengono cattive notizie. Insigne costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco di Manchester a causa di un fastidio all’adduttore della coscia destra, si è sottoposto ieri ad ulteriori accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni, confermando invece l’affaticamento muscolare. Nella giornata odierna mister Sarri valuterà le condizioni del numero ventiquattro del Napoli, sperando di poterlo recuperare completamente in vista dell’importante big match che andrà in scena domani sera. Nel frattempo, attraverso i microfoni di Premium Sport, ha rilasciato delle significative dichiarazioni Amadou Diawara, autore del goal dei partenopei contro i Citizens, il quale non ha lesinato commenti sulla situazione attuale in casa azzurra, tornando tra l’altro a parlare della sfida andata in scena martedì sera all’Etihad Stadium: “City? La squadra di Guardiola è una grande squadra, era impensabile di non soffrire. Siamo riusciti a venir fuori alla distanza e a giocare bene, peccato per il risultato. Se Mertens avesse fatto goal sarebbe cambiata la partita. Sul secondo rigore, cioè quando ho segnato, sono stato io stesso a chiedere a Dries di poter calciare e lui mi ha detto sì senza problemi. Io scendo in campo per divertirmi: il calcio oltre ad essere uno sport, è anche un gioco. Ero contentissimo dopo il rigore segnato, il mio primo goal in carriera”. Infine un pensiero sul prossimo avversario, ovvero l’Inter guidata da Luciano Spalletti: “E’ una partita importante, che ci darà fiducia e motivazioni. Vogliamo i tre punti. E’ presto per parlare di distanze, il match è di gran valore. Il San Paolo ci darà una grande carica, i tifosi sono l’uomo in più. Vincere uno scudetto qui sarebbe magnifico, tanta roba”.

Per quanto concerne, invece, il probabile undici che affronterà Icardi e compagni, Sarri farà affidamento ovviamente sul 4-3-3 con Reina in porta, Hysaj, recuperato dopo il contrasto di gioco che gli ha impedito di concludere la gara di Manchester, e Ghoulam lungo gli esterni. Centralmente agiranno Koulibaly e Albiol. A centrocampo Jorginho e Allan saranno preferiti a Diawara e Zielinski, con questi ultimi due titolari nel match con il City. A completare il reparto ci sarà Hamsik. In avanti, invece, sicuri di un posto dal primo minuto Mertens e Callejon, mentre se Insigne non dovesse recuperare, è lotta a tre per una maglia tra Zielinski, spostato in avanti, Giaccherini e Ounas, con il franco-algerino apparso pimpante nei minuti disputati all’Etihad Stadium.