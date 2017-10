Napoli Inter: sfida al vertice. Tutto quello da sapere sull’anticipo serale

Napoli-Inter: sono di scena le prime della classe

La nona giornata di serie A, questa sera, presenterà un piatto forte con l’anticipo tra Napoli e Inter, ossia il duello tra la prima e la seconda della classe. Gli azzurri giungono a questa gara con ventiquattro punti all’attivo, in testa alla classifica, frutto di otto vittorie su altrettante giornate di campionato. Gli azzurri, inoltre, detengono lo scettro di miglior attacco della serie A con ventisei centri siglati e il primato come miglior difesa con cinque goal al passivo, al pari di Inter e Roma. La banda di Sarri dopo aver perso per 2-1 all’Etihad Stadium di Manchester contro il City, pur destando una buona impressione nonostante la prima mezzora piuttosto scioccante, è pronta a riannodare il filo con la vittoria per proseguire la marcia verso il tricolore. L’unico dubbio che ha monopolizzato la vigilia in casa Napoli riguarda lo stato di salute di Lorenzo Insigne, uscito anzitempo nel match di martedì sera. Il numero ventiquattro partenopeo ha riportato un semplice risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra, ragion per cui non è improbabile che il calciatore possa recuperare per la sfida di stasera, altrimenti ad occupare la corsia sinistra in attacco si candida Ounas. Il San Paolo si prevede gremito grazie alla presenza di circa 50.000 spettatori, pronti a sostenere a gran voce l’undici azzurro, fino ad ora protagonista di un avvio di stagione altisonante e memorabile.

L’Inter, invece, atterrata ieri, nel tardo pomeriggio, presso l’aeroporto di Capodichino, giunge nel capoluogo campano con ventidue punti in cascina che le permettono di essere seconda in classifica. I nerazzurri sono reduci da tre vittorie consecutive dopo il pareggio in trasferta rimediato a Bologna e non hanno nessuna intenzione di apparire come sparring partner. Icardi e compagni sono ben consapevoli della forza degli avversari ma hanno tutta l’intenzione di giocarsi le proprie chances al fine di tentare un clamoroso sorpasso in vetta. I nerazzurri, tra l’altro, vorranno sfatare un tabù al San Paolo, considerando che l’ultimo successo in campionato da parte dell’Inter in terra partenopea risalga al 18 ottobre 1997, quando furono Fabio Galante ed un’autorete di Turrini a regalare l’ultimo trionfo interista al cospetto del Napoli.

Nel frattempo, come di consueto, Maurizio Sarri non ha rilasciato alcuna conferenza stampa della vigilia, mentre Luciano Spalletti, dal Suning Training Center di Appiano Gentile non si è sottratto dal rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala. Questi i passaggi cruciali delle dichiarazioni del tecnico di Certaldo, il quale ha parlato dello stato attuale della sua squadra, senza lesinare apprezzamenti nei riguardi del suo collega toscano, Sarri, e sull’intero gruppo azzurro autore di un inizio di stagione esaltante: “Il Napoli è uno spot per il calcio. Loro sono una squadra forte, sono dove avevano programmato di essere. Non concedono niente a nessuno, devi andarli a prendere e sfidare. Devi essere più bravo del loro possesso palla. Sarà difficilissimo reprimerli o limitarli, hanno questa qualità di comandare il gioco, hanno continuità di gioco, in alcuni momenti hanno la perfezione. Se Sarri avesse continuato a lavorare in banca, a quest’ora sarebbe diventato ministro dell’economia. Noi non siamo moltissimi, siamo costruiti per quella che deve essere la nostra corsa e le nostre intenzioni. Abbiamo fatto tutto il possibile affinché non ci siano rimorsi. Tutta la rosa è di prima qualità per potersi confrontare. Sono convinto che se a Santon chiedo di fare il centrocampista, lui fa il centrocampista. Siamo nelle condizioni di poter giocare la partita ad armi pari. Loro hanno giocato la partita in settimana, ma sono più numerosi”.

Per quanto concerne le probabili formazioni, Sarri si affiderà all’oramai collaudato 4-3-3 con Reina tra i pali, Hysaj esterno destro e Ghoulam esterno sinistro. Centralmente spazio al duo Albiol-Koulibaly. A centrocampo tornerà dal primo minuto il terzetto formato da Hamsik, Jorginho e Allan, mentre in avanti il possibile recupero di Insigne andrà a completare il reparto con Mertens e Callejon. Spalletti, invece, risponderà con il 4-2-3-1 confermando gli interpreti che hanno brillato nel derby della Madonnina: Handanovic in porta, D’Ambrosio e Nagatomo lungo le corsie esterne. Centralmente ci saranno gli inamovibili Miranda e Skriniar. Sulla mediana fiducia al duo Gagliardini-Vecino, mentre sulla trequarti Candreva, Borja Valero e Perisic agiranno alle spalle della punta centrale Icardi. L’arbitro designato per dirigere la sfida è il signor Luca Banti della sezione di Livorno.