Simon Cowell desidera il ritorno di Cheryl a X Factor

Se anche per te X Factor non è stato più lo stesso senza Cheryl, allora Liam Payne ha alcune belle notizie per te.

Parlando al The Sun, Liam ha rivelato che la sua ragazza è in trattative per tornare allo show a tempo pieno l’anno prossimo a richiesta di Simon Cowell.

“Cheryl e Simon hanno parlato del suo ritorno per l’anno prossimo. Ovviamente Simon vuole a tutti i costi riaverla.”

“Cheryl e Simon hanno una relazione così bella. Ovviamente è rimasta per lungo tempo con Bear [suo figlio] ma è stato bello per lei tornare indietro e riavere il ruolo da giudice”.

Questo fine settimana ci sarà Cheryl a X Factor per aiutare Simon a scegliere i suoi ultimi tre gruppi da portare ai Live.

Liam sosterrà Cheryl al 100% affinchè ritorni a X Factor, appena si sarà ripresa per bene.

“Deve fare quello che deve fare, onestamente, mi ha sostenuto così tanto in tutto ciò che ho fatto fin’ora”, ha detto.

“Siamo tutti prossimi a tornare al lavoro, bisogna solo trovare il momento giusto e il modo giusto per fare le cose”.

In effetti, sembra che Cheryl stia facendo dei piani molto grandi per la sua carriera.