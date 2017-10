Film catastrofici e apocalittici da vedere assolutamente

Sono i così detti Disaster Movie, film catastrofici e apocalittici che giocano con la paura di disastri naturali che mettono a rischio l’umanità. Ecco i titoli da vedere assolutamente

In questi giorni si sta parlando molto di film catastrofici ed apocalittici in vista dell’uscita al cinema del film “Geostorm” di Dean Devlin. Il film, con protagonista Gerard Butler, sarà nelle sale dal 1 novembre, e tratta il tema dei cambiamenti climatici e delle funeste conseguenze che questi possono portare al nostro pianeta.

Parlando di un genere tanto fortunato, quali sono i Disaster Movie, catastrofici ed apocalittici, da vedere assolutamente? Ecco una lista dei migliori secondo noi.

The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo

Come primo titolo inseriamo di sicuro The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo di Roland Emmerich del 2004. Il film racconta di un’improvvisa e inattesa era glaciale che sorprende il nostro pianeta e mette in grandissimo pericolo la sopravvivenza di tutta l’umanità. Anche qui, lo spunto di partenza sarà basato sul tema dei cambiamenti climatici, e anche qui il terrore la fa da padrone.

Armageddon – Giudizio Finale

Facendo un salto un bel po’ indietro, non si può non citare il film Armageddon – Giudizio Finale di Michael Bay del 1998. Qui l’umanità è alle prese con un grande asteroide che sta per schiantarsi sulla Terra, portando alla distruzione totale della vita. Gli eroi saranno un gruppo di trivallatori che, mandati sull’asteroide, avranno il compito di trivellarne la superficie e mettere una bomba atomica nel cuore del pericoloso astro. Nonostante il tono ampiamente patriottico (per gli Stati Uniti d’America), la storia è ben scritta e molto coinvolgente. Una pietra miliare del genere che non può mancare nella nostra lista.

Independence Day

Ancora un salto indietro, questa volta per Independence Day, e ancora una volta una regia di Roland Emmerich, anno 1996. Questa volta i brutti e cattivi sono gli alieni, e ancora una volta… a salvarci sono gli Stati Uniti d’America. La Terra viene improvvisamente invasa da una razza aliena ostile che posiziona enormi navi su punti nevralgici delle più importanti cità e apre il fuoco. Gli eroi saranno i comandanti degli F-18 della aviazione militare statunitense. Una pietra miliare del genere, con un grande Will Smith.

2012

Sicuramente uno dei meno riusciti di Roland Emmerich, ma non tanto da non meritare un posto in questa lista. Il film, uscito nel 2009, parla di un’imminente catastrofe che si compierà entro l’anno 2012. Si scopre infatti che alcune tempeste solari hanno prodotto una forte emissione di neutrini che porteranno il pianeta Terra ad un forte surriscaldamento e alla conseguente liquefazione del mantello esterno. Terremoti, eruzioni, tzunami… la Terra si ritrova sonquassata dai disastri più disparati. Ci sarà una speranza di sopravvivenza per l’umanità?

Twister

Protagonista del film catastrofico Twister, di Jan de Bont del 1996, è un devastante tornado di categoria F5 che distrugge tutto quello che trova nel suo cammino. Gli eroi di questo film sono un gruppo di ricercatori che hanno messo a punto un innovativo strumento che esamina la struttura interna dei tornado, ma combatterli non sarà così semplice. L’uomo contro la furia inarrestabile della natura.

Da segnalare anche Twister 2, sequel del film precedente.

The Core

Ultimo film della nostra lista è The Core di Jon Amiel del 2003. La storia è particolarmente originale rispetto agli altri film catastrofici, perché questa volta il pericolo non viene da un terremoto, uno tzunami o dagli alieni; il vero pericolo viene da un’alterazione del campo magnetico terrestre. Per potersi salvare occorrerà scendere nel cuore del nostro pianeta per tentare di ristabilire la situazione di allarme.