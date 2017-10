La nuova tendenza dei viaggi di nozze – parola d’ordine: Relax

Viaggi di nozze avventurosi? All’insegna della cultura? In completo relax su una spiaggia da sogno? Niente di tutto questo. La nuova tendenza si racchiude in una sola parola: wellness. Ovvero benessere. Quello che chiedono le coppie italiane in luna di miele sono terme, trattamenti di bellezza, natura e oasi lontane dalla frenesia. Questo è emerso secondo l’indagine promossa da CartOrange e Sandals Resort. Il turismo wellness si insinua a ritmi più sostenuti rispetto al turismo globale. La crescente attenzione alla salute e al benessere psicofisico porta sempre più turisti a includere nella vacanza elementi come spa, hammam, trattamenti di bellezza, escursioni nella natura e momenti dedicati a meditazione, yoga, relax. Addirittura in molti tendono a costruirci intorno l’intero viaggio.

Cosa cercano le coppie nei viaggi di nozze

Cosi le coppie in luna di miele. Che inseriscono almeno un’esperienza ad hoc per rilassarsi. Che sia durante un viaggio all’estremo Nord o in una spiaggia tropicale. Che sia un’avventura on the road o un soggiorno di lusso all inclusive. I viaggi di nozze rimangono sempre e comunque quelli della vita. Va da sé che l’esperienza debba risultare ovviamente straordinaria. Ma gli sposi sono persone che hanno alle spalle momenti carichi di stress. Periodi di impegni su tutti i fronti. E la luna di miele dura mediamente più di una normale vacanza. Ecco perché si sceglie di rallentare. Per godere a pieno di momenti particolari. Tra quelli più gettonati: le nordic spa dove è possibile vivere l’esperienza di un idromassaggio all’aperto nella foresta. O i rituali mattutini a base di yoga, meditazione e massaggi ayurvedici.

A conferma di questo interesse crescente per il benessere si adeguano anche le strutture. Ad esempio i Sandals Resorts, hotel all inclusive di alta gamma, che si trovano nei Caraibi. Che, assieme all’esclusività, propongono alle coppie, durante i propri viaggi di nozze, fughe all’insegna del romanticismo e del wellness. Con la possibilità di frequentare oasi di pace dove potersi lasciare coccolare dalla bellezza della natura, dallo sport e da trattamenti mirati. Cosi da poter soddisfare a pieno la crescente richiesta dei clienti di poter vivere un’esperienza indimenticabile per la mente ma anche per il corpo.