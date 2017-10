La più grande cover di Hey Jude a Imola

Cantata da 120 coristi fan dei Beatles, reclutati via social

‘Hey Jude’ dei Beatles nella versione registrata 49 anni fa, nel 1968, al David Frost Show, è rivissuta a Imola.

Al teatro Ebe Stignani, il comunale della città romagnola, coinvolgendo una folla di coristi di oltre 120 persone, convocata via social network.

E’ un’iniziativa del liutaio bolognese Galeazzo Frudua, appassionato musicista e profondo conoscitore dei Beatles, di cui ha fatto un tutorial su Facebook dove insegna a vocalizzare le canzoni dei Fab Four.

La sua impresa è probabilmente la più grossa cover mai realizzata per una canzone dei Beatles. Per partecipare, le iscrizioni sono in corso da alcune settimane, sono arrivati cantanti e appassionati dei Beatles da tutta Italia.