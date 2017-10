Napoli Inter: 0 0 | Migliori & Peggiori del Match. Spoiler: Handanovic è stato super

Napoli fermato da un’Inter granitica

L’anticipo serale di lusso tra Napoli e Inter, ossia la prima contro la seconda della classe, termina con il punteggio di 0-0. A seguito di questo risultato gli azzurri consolidano la leadership issandosi a quota venticinque, seppur interrompendo la striscia di otto vittorie consecutive in campionato, così come i nerazzurri compiono un piccolo balzo nelle vesti di inseguitrice portandosi a ventitre. Per la banda di Spalletti si tratta del secondo pareggio in questa stagione, ma stavolta dal sapore del tutto particolare in quanto ottenuto su un terreno di gioco, il San Paolo, inespugnabile sin dallo scorso mese di febbraio. Da lì in avanti gli uomini di Sarri hanno conosciuto solo il gusto della vittoria. Gli azzurri hanno avuto dalla loro svariate occasioni per portarsi in vantaggio ma di fronte hanno trovato un Handanovic in versione saracinesca, in grado di rispedire al mittente ogni pericolo sopraggiunto. Ovviamente l’Inter non si è limitata sulla difensiva, mostrando interessanti qualità in mezzo al campo, senza disdegnare, di tanto in tanto, di compiere delle folate offensive. Di certo la corsa verso lo scudetto è ancora lunga e tortuosa ma ciò che si è compreso è che sia il Napoli che i nerazzurri potranno dire la loro per quanto concerne il discorso tricolore, in attesa che la Juventus rientri nel novero delle prime della classe.

Riavvolgendo il nastro della gara la prima occasione degna di nota è per i padroni di casa con Hysaj che appoggia in area per Callejon il cui tiro viene ribattuto da Handanovic. Mertens, ben posizionato, coglie l’opportunità di effettuare un comodo tap-in, ma anche in questa circostanza l’estremo difensore avversario mura la porta. Qualche minuto più tardi sono ancora i partenopei a rendersi temibili con Hamsik che scodella in area un assist al bacio per Insigne, il quale colpisce di testa, ma la sfera viene intercettata senza patemi dal portiere nerazzurro. Gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Reina, al tramonto della prima frazione di gioco, con Perisic che innesca all’interno dell’area Borja Valero, ma il suo tiro viene deviato sopra la traversa dal portiere spagnolo. Nella ripresa la chance più ghiotta per i nerazzurri si ha dopo pochi minuti con Icardi che appoggia in verticale per Vecino, il quale supera in uscita Reina ma la sua conclusione indirizzata in porta, viene sventata a ridosso della linea da Albiol. Il Napoli a questo punto ruggisce e lo fa con Insigne autore di tre conclusioni che però non inquadrano lo specchio. Una chance nitida per portarsi in vantaggio capita, poi, sui piedi del neo entrato Zielinski che estrae dal cilindro un bolide dalla distanza su cui Handanovic non si fa trovare impreparato, mentre l’ultima occasione che fa sobbalzare dalle poltroncine i 50.000 tifosi presenti nell’impianto di Fuorigrotta, vede come protagonista Mertens, il quale riceve un assist in profondità di Ghoulam, intercetta la sfera, ma nel momento di concludere in porta, il suo fendente viene brillantemente deviato sul fondo da un Handanovic insuperabile. E’ questa l’ultima chance per il Napoli che a più riprese ha provato strenuamente a far crollare il fortino nerazzurro. L’Inter, dal canto suo, esce indenne da una trasferta per molti versi proibitiva, mettendo in mostra una spiccata capacità nel soffrire, aiutata soprattutto da un Handanovic in serata di grazia.

Al termine della sfida, ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni dei giornalisti da Maurizio Sarri: “Handanovic è tra i migliori portieri del mondo e sono soddisfatto della partita, visto che gli avversari erano di grandissimo livello. Insigne? Stamattina si è allenato con la squadra e non sentiva più dolore, quindi ho voluto rischiarlo in una partita così importante. Cori sul Vesuvio? Mi dà fastidio che alcune forme di razzismo vengano stigmatizzate più di altre e quindi ho voluto segnalare l’episodio. Abbiamo sfruttato poco i cross in area, poi siamo stati troppo egoisti in certe occasioni e quindi potevamo sfruttarle meglio. Ho visto qualcosa di meglio rispetto alla sfida con il Manchester City, mi sembra che ci sia un approccio diverso in Champions League in termini di motivazioni: purtroppo posso intervenire relativamente su questioni inconsce come queste, ma è ugualmente importante disputare una buona Champions League”.

Ecco, invece, le affermazioni di Luciano Spalletti a margine di un pareggio che rafforza le ambizioni di un’Inter che ha messo nel mirino un posto per la prossima edizione della Champions League: “Come allenatore ho la fortuna di allenare dei grandi calciatori. Voi dite che siamo fortunati ma stasera abbiamo dimostrato la compattezza che serviva per fermare il Napoli. In due occasioni potevamo essere più cinici. Handanovic è un grande portiere e ha fatto tutto quello che doveva fare. Anche Reina su Vecino ha fatto un’ottima parata. Sicuramente abbiamo un estremo difensore forte come lui. Si poteva evitare di perdere dei palloni come abbiamo fatto stasera. Ora incontreremo la Sampdoria, partita non semplice che noi cercheremo di interpretare al meglio”. Infine per quanto concerne la corsa scudetto, il tecnico di Certaldo dichiara: “Non penso a questo. Bisogna solo dare merito ai giocatori che hanno fatto una buonissima partita”.

Migliore del match- Handanovic: Insuperabile su tutte le occasioni capitate agli avversari. Una vera saracinesca. Il punto conquistato al San Paolo porta la sua firma. Monumentale.

Peggiore del match- Callejon: Non sembra il solito Callejon famelico in area di rigore. A tratti appannato. Fumoso.