Rita Ora “Anywhere”: Testo con Traduzione e Video Ufficiale

Il nuovo singolo di Rita Ora è finalmente arrivato. Con “Anywhere” la cantante si prepara ad un grande nuovo successo, guarda il video e leggi testo e traduzione

Il nuovo singolo di Rita Ora, “Anywhere”, è davvero sorprendente, e sta raccogliendo il consenso di tutti. I fan della cantante saranno contenti di questo nuovo singolo, in attesa dell’album il cui lancio viene rimandato da troppissimo tempo.

Con “Anywhere” Rita Ora si esprime con un uptempo fresco e travolgente, un ritmo orecchiabile che siamo sicuri piacerà subito ai suoi fan. Speriamo che questo ennesimo successo, dopo quello del singolo “Your Song” spinga a far uscire quanto prima l’album per intero. Sarebbe spiacevole dover aspettare ancora, visto che tutti i singoli stanno avendo una buona accoglienza.

Il video ufficiale di “Anywhere”

Una Rita Ora regina di New York nel video ufficiale di “Anywhere”. Le immagini del video ritraggono tutte la cantante in giro per New York, in un vortice avvolgente di musica e colori: da Times Square ai quartieri più popolari, per strada con le persone, nei locali. Una bellissima Rita Ora che ci coinvolge totalmente con il ritmo di “Anywhere”. Ecco il video della canzone.

“Anywhere”: il testo della canzone di Rita Ora

Time flies by when the night is young

Daylight shines on an unexposed location (location)

Bloodshot eyes lookin’ for the sun

eyes and we call it a vacation (vacation)

You’re painting me a dream that I–

Would I belong, yeah?

Would I belong, yeah?

Over the hills, and far away

A million miles from LA

Just anywhere away with you

I know we’ve got to get away

Someplace where no one knows our name

We’ll find the start of something new

Just take me anywhere

Take me anywhere

Anywhere away with you

Just take me anywhere

Take me anywhere

Anywhere away with you

Truth comes out when we’re blacking out

Looking for connection in a crowd of empty faces (empty faces)

Your [?] are the only thing I’m craving now

The good, and the bad, and the end

‘Cause I can take it (I can take it)

You’re painting me a dream that I–

Would I belong, yeah?

Would I belong, yeah?

Over the hills, and far away

A million miles from LA

Just anywhere away with you

I know we’ve got to get away

Someplace where no one knows our name

We’ll find the start of something new

Just take me anywhere

Take me anywhere

Anywhere away with you

Just take me anywhere

Take me anywhere

Anywhere away with you

Take me anywhere

Oh anywhere

Anywhere away with you

Over the hills, and far away

A million miles from LA

Just anywhere away with you

I know we’ve got to get away

Someplace where no one knows our name

We’ll find the start of something new

Just take me anywhere

Take me anywhere

Anywhere away with you

Just take me anywhere

Take me anywhere

Anywhere away with you

Traduzione

Quando la notte è giovane il tempo vola

La luce del giorno splende in un luogo non esposto, luogo

Gli occhi iniettati di sangue (o “occhi rossi”) cercano il sole

Paradiso, lo viviamo, e lo definiamo vacanza, vacanza

Mi stai dipingendo un sogno di cui

Non mi sento parte, non mi sento parte

Sulle colline e lontano

A milioni di chilometri da Los Angeles

Ovunque via con te

So che dobbiamo andarcene

Da qualche parte in cui nessuno conosce il nostro nome

Troveremo l’inizio di qualcosa di nuovo

Portami ovunque, portarmi ovunque

Da qualche parte via con te

Portami ovunque, portarmi ovunque

Da qualche parte via con te

Divertente, un po’ meno divertente

Un po’ meno, per, per, per, per, me

Oh, divertente, un po’ meno divertente

Un po’ meno, per, per, per, per, me

La verità verrà a galla quando perderemo la memoria

Cercando delle connessioni in una folla di facce vuote, facce vuote

I tuoi segreti sono l’unica cosa di cui adesso ho voglia

Il bene, il male nuovecanzoni.com e la fine

Perché posso sopportarli, posso accettarli