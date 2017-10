Che Halloween party sarebbe senza la musica giusta?

Manca ormai pochissimo alla festa di Halloween. Frutto della contaminazione della tradizione italiana da parte di quella statunitense, Halloween è la più celebre ricorrenza di origine celtica.

In realtà in Sicilia si celebra una festa molto simile, quella dei morti. La festa dei morti è molto sentita in Sicilia e deriva da una tradizione popolare secondo cui, nella notte tra il 1 e il 2 novembre, i defunti vagano per le strade delle città portando doni ai bambini.

Ma la prima importante serata da organizzare è quella del 31 e ad essa dobbiamo dedicarci prima di tutto.

Molte persone si lasceranno coinvolgere da questa festa partecipando a uno degli eventi organizzati oppure occupandosi dell’organizzazione di un party per celebrare gli spiriti sacri.

Come rendere più accattivante il tuo party? Certamente partendo dalla musica. Ecco allora alcuni suggerimenti musicali da inserire nella playlist della serata.

Le 6 migliori canzoni per Halloween

Il primo suggerimento è The Hills, singolo di The Weeknd. Il ritmo rievoca l’oscurità, come ribadito più volte anche dalla critica. A completare il brano, pubblicato il 27 maggio 2015 nell’album Beauty behind the Madness, è la filastrocca finale in sottofondo. Un omaggio alla terra d’origine di The Weeknd: la filastrocca è recitata infatti nella lingua principale dell’Etiopia, l’amarico.

Il secondo suggerimento è I Put a Spell on You, brano di Screamin’ Jay Hawkins. Molti artisti hanno cantato delle cover di questa canzone, ma la versione originale, pubblicata nel 1956, è insuperabile. Non a caso è stata inserita nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone. Chi ama le calde voci soul non potrà fare a meno di inserirla nella propria playlist.

Una menzione particolare merita tuttavia la versione cantata da Annie Lennox.

Naturalmente non può mancare Season of the Witch, di Donovan. Si tratta della canzone perfetta per chi ama un genere più vicino al country. Realizzata nel 1966, è il primo vero esempio di rock psichedelico.

Come escludere, inoltre, Sweet Dreams (Are Made of This), brano del duo musicale Eurythmics? Naturalmente vi consiglio la cover di Marilyn Manson, che può essere ascoltata al link https://www.youtube.com/watch?v=QUvVdTlA23w

personalmente preferisco e si presta meglio ad accompagnare il party di Halloween. Tuttavia potete trascurare questo suggerimento qualora siate particolarmente amanti della musica anni ’80.

Un’altra canzone che a me piace molto e che vi consiglio di inserire nella palylist è Welcome To The Black Parade, dei My Chemical Romance. Oltre al ritmo inaspettatamente coinvolgente vorrei che concentraste l’attenzione anche sul testo.

Vivere nei battiti del cuore

L’ultimo suggerimento che vorrei lasciare è Heartbeats, di una band tutta al femminile: The Knife.

One night of magic rush/The start: a simpel touch/One night to push and scream/And then relief/Ten days of perfect tunes/The colours red and blue/We had a promise made/We were in love (La magica eccitazione di una notte/L’inizio: un semplice tocco/Una notte per spingere e urlare/E poi il sollievo/Dieci giorni di melodie perfette/I colori blu e rosso/Avevamo fatto una promessa/Eravamo innamorati).

Un invito, più che un semplice suggerimento, a godere di questa serata di festa senza eccedere. Lasciate che a trasportarvi siano solo la passione e le emozioni.

Ora non resta che iniziare ad intagliare le zucche!