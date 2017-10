Ecco perché Ed Sheeran odia i social

Non è più un mistero: Ed Sheeran ed i social non sono molto in sintonia. Ecco i motivi per i quali il cantautore britannico non usa i social

Il cantante 26enne Ed Sheeran ha ammesso pubblicamente di essere “anti-social”, e di essersi sbarazzato del suo telefono per sconfiggere la gente. Sono proprio queste le parole che Ed Sheeran ha dichiarato al Sunday Mirror, parole che fanno trasparire tutto il suo odio per i social e non solo.

Ed Sheeran non ha nemmeno un telefono, questo perché ama passare del tempo di qualità con se stesso; avere la possibilità si scollegarsi da tutte le persone.

Non ho un telefono- ha raccotato Ed -Se avessi dei bambini, non avrei nessuna responsabilità. Non mi piace parlare con la gente. Mi piace essere anti-sociale. Devo essere sociale per il mio lavoro, però mi piace essere anti- sociale

Fonti precedenti a questa intervista, ad ogni modo, ci dicono che Ed ha messo via il telefono cellulare perché in un qualche modo ne stava diventando dipendente.

Letteralmente non ho un telefono- ha raccontato il cantante – mando le mie email usando un iPad. Ho una personalità propensa alla dipendenza, quindi ho preferito liberarmene.

Ad ogni modo, a parte il telefono, è ormai cosa risaputa che Ed Sheeran non usa più il suo profilo ufficile Twitter, preferendo usare, per restare in contatto con i suoi fan, soltanto Instagram.

L’ultimo post comparso su Twitter di Ed Sheeran, infatti, risale al 17 luglio, e nella bio si legge “Non uso più questo profilo. Per favore seguimi su teddysphotos”.

Anche per quanto riguarda Twitter, il cantante ha dichiarato di aver chiuso il profilo perché c’erano troppe persone in grado di rovinargli la giornata.