Parla il regista di Blade Runner 2049 sulla delusione del Box Office

Il film molto atteso ha avuto solo circa 31,5 milioni di dollari nel suo primo week-end nel box office degli Stati Uniti, e cioè solo un quinto del suo massiccio budget di oltre 150 milioni di dollari.

Tre settimane dopo, Blade Runner 2049 ha guadagnato solo 74 milioni di dollari in totale nel box office degli Stati Uniti, rendendo il film un po’ una delusione in termini finanziari.

Parlando con Vulture, Villeneuve ha rivelato che era più preoccupato di deludere gli investitori che nella sua delusione personale.

Il regista di Blade Runner

“Come regista, non sono arrogante. La gente ha messo un sacco di soldi nel film per permettermi di fare qualcosa di simile a Blade Runner. Si sono fidati di me e mi hanno dato una grande libertà e siamo grandi amici. Quindi, naturalmente, voglio che il film sia un successo alla fine della giornata. È un lungo viaggio, ma voglio che non perdano i soldi”.