Bebe Rexha & Florida Georgia Line – Meant To Be (Testo & Video)

Baby lay on back and relax, kick your pretty feet up on my dash

No need to go nowhere fast, let’s enjoy right here where we at

Who knows where this road supposed to lead?

We got nothing but time

As long as you’re right here next to me, everything’s gonna be alright

If it’s meant to be, it’ll be, it’ll be

Baby just let it be

If it’s meant to be, it’ll be, it’ll be

Baby just let it be

So won’t you ride with me, ride with me?

See where this thing goes

If it’s meant to be, it’ll be, it’ll be

Baby if it’s meant to be

I don’t need to be so uptight, but my heart’s been hurt a couple times

By a couple guys that didn’t treat me right

I ain’t gon’ lie, ain’t gonna lie

Cause I’m tired of the fake love, show me what you’re made of

Boy make me believe

(But hold up girl don’t you know you’re beautiful?)

(And it’s easy to see)

If it’s meant to be, it’ll be, it’ll be

Baby just let it be

If it’s meant to be, it’ll be, it’ll be

Baby just let it be

So won’t you ride with me, ride with me?

See where this thing goes

If it’s meant to be, it’ll be, it’ll be

Baby if it’s meant to be

(Maybe we do)

Maybe we don’t

(Maybe we will)

Maybe we won’t

If it’s meant to be, it’ll be, it’ll be

Baby just let it be

If it’s meant to be, it’ll be, it’ll be

Baby just let it be

So won’t you ride with me, ride with me?

See where this thing goes

If it’s meant to be, it’ll be, it’ll be

Baby if it’s meant to be

Traduzione

Il bambino giaceva sulla schiena e rilassarsi, calcio i piedi sulla mia dash

Non c’è bisogno di andare da nessuna parte veloce, godiamoci proprio qui dove siamo

Chissà dove questa strada dovuto portare?

Non abbiamo ottenuto nulla, ma il tempo

Fintanto che sei qui accanto a me, tutto andrà bene

Se deve essere, sarà, sarà

Baby, lascia che sia

Se deve essere, sarà, sarà

Baby, lascia che sia

Così non si ride con me, ride con me?

Vedere dove questa cosa va

Se deve essere, sarà, sarà

Bambino, se si vuole essere

Non ho bisogno di essere così teso, ma il mio cuore è stato ferito un paio di volte

Da un paio di ragazzi che non treat me right

I ain’t gon’ mentire, non è intenzione di mentire

Causa io sono stanco di finto amore, mostrami di cosa sei fatto

Ragazzo di farmi credere

(Ma la ragazza non lo sai che sei bellissima?)

(Ed è facile da vedere)

Se deve essere, sarà, sarà

Baby, lascia che sia

Se deve essere, sarà, sarà

Baby, lascia che sia

Così non si ride con me, ride con me?

Vedere dove questa cosa va

Se deve essere, sarà, sarà

Bambino, se si vuole essere

(Forse facciamo)

Forse non abbiamo

(Forse ci sarà)

Forse non

Se deve essere, sarà, sarà

Baby, lascia che sia

Se deve essere, sarà, sarà

Baby, lascia che sia

Così non si ride con me, ride con me?

Vedere dove questa cosa va

Se deve essere, sarà, sarà

Bambino, se si vuole essere