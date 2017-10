Harry Styles ospite a X Factor 11: ecco quando vederlo su Sky Uno

Un super ospite per una delle puntate Live del talent canoro X Factor 11. Ecco quando potremo vedere in tv, sul canale Sky Uno, l’ex One Direction

La notizia è stata data questa mattina durante la conferenza stampa di X Factor: Harry Styles sarà uno degli ospiti della serata Live del 9 novembre 2017. La notizia è stata accolta molto bene dai fan del cantante britannico, dal momento che l’ex One Direction non passava per il nostro Paese da moltissimo tempo.

Un rapporto molto speciale lega Harry Styles con il programma X Factor, dal momento che, proprio l’edizione inglese del 2011 del talent, gli diede il successo insieme agli altri componenti dei One Direction.

Harry Styles in Italia

Sul palco dell’undicesima edizione di X Factor Italia, Harry Styles si esibirà con il suo grande successo Sign Of The Times, che ha già vinto il Disco di Platino in Italia.

Non è questo il solo appuntamento che i fan di Harry hanno con il loro idolo. È atteso infatti per il 10 novembre 2017 anche il concerto all’Alcatraz di Milano. L’amore dei fan per Harry Styles è così forte in Italia, che i biglietti per il live sono già tutti esauriti da diversi mesi.

Altro ritorno in Italia per Harry Styles ci sarà poi nel 2018, con ben due date del tour mondiale che lo vedranno il 2 aprile al Mediolanum Forum di Assago a Milano, e il 4 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna.

X Factor Live: gli altri ospiti

Il primo appuntamento con il live di X Factor è atteso per il 26 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTv. Per poter vedere Harry Styles, come anticipavamo, bisognerà aspettare la puntata del 9 novembre.

Ad ogni modo Styles non è il solo ospite che è stato annunciato per X Factor 11. Tra gli altri potremo vedere anche Sam Smith, Noel Gallagher, i Negramaro e Dua Lipa.