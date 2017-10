Il primo spot di quest’anno è stato annunciato alla cerimonia di Top 100 DJ Awards, tenutasi all’Arena di Amsterdam, con la casa olandese DJ Martin Garrix nominato il primo DJ nel mondo per il secondo anno di esecuzione.

“L’anno scorso Martin Garrix ha fatto la storia quando è diventato il più giovane vincitore della Top 100 DJs. Dopo aver scalato rapidamente la classifica negli ultimi anni, ha superato i leggendari vincitori come Tiësto, Armin van Buuren e Hardwell al primo posto. All’epoca c’era una sensazione che il 2016 non sarebbe stata l’ultima volta che il giovane olandese rivendicasse il titolo – si vedeva in lui una capacità piuttosto rara, una capacità di attraversare la linea tra musica dance e pop che nessun altro riusciva a raggiungere bene come lui – e adesso, un anno dopo, ha dimostrato che è ancora oggi così. Martin Garrix è ancora il numero uno del mondo “.

Accettando il premio alla cerimonia dei Top 100 DJ Awards, Garrix ha dichiarato: “Sono emozionato, mi sento felice. Sono fottutamente grato per tutto il vostro sostegno sin dal primo giorno. Questo non è solo il mio premio, questo è un premio che abbiamo vinto insieme. Grazie mille.”

#Top100DJs The WINNER IS @MARTINGARRIX, The WORLD'S No. #1 DJ of 2017! ➕✖️ This is the vid of the @DJmag ceremony w/ @davidguetta on stage! pic.twitter.com/ylfJ4b4OTq

