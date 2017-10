Kelly Clarkson e il suo peso: “Quando ero molto magra volevo suicidarmi”

Kelly Clarkson si è aperta dopo aver vissuto la pressione all’interno dell’industria musicale per perdere peso, rivelando che ha contemplato il suicidio quando era “veramente magra”.

La cantante – che ha vinto la prima stagione di American Idol nel 2002 – ha recentemente parlato con Attitude circa il “momento buio” nella sua carriera iniziale, dicendo:

“Quando ero veramente magra, volevo uccidermi. Ero miserabile, come dentro e fuori, per quattro anni della mia vita. Ma a nessuno importava, perché esteticamente avevo senso. “E’ stato un momento molto buio per me. Pensavo che l’unica via d’uscita fosse smettere. Mi piaceva rovinare le mie ginocchia e i miei piedi perché tutto quello che volevo fare era mettere le cuffie e correre. Ero in palestra tutto il tempo”.