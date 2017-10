Camila Cabello “Havana”: guarda il divertente video ufficiale

Pubblicato il video ufficiale della canzone “Havana” di Camila Cabello feat Young Thug. Guardalo adesso e leggi il testo e traduzione

Finalmente possiamo vedere il video ufficiale di “Havana” dove la cantante Camila Cabello interpreta ben tre ruoli diversi. Il video è stato diretto da Davey Meyers, e mostra una Camila Cabello in veste di attrice di telenovelas, una teenager a casa con nonna esorella ed infine una diva di Hollywood.

Quello che è stato nominato “Havana The Movie”, quindi non è un semplice video musicale, ma è pensato proprio come un mini film, divertente e scherzoso. Camila Cabello ha superato davvero se stessa, cantando, ballando, recitando e facendo divertire molto i suoi fan.

Il video racconta di un’adolescente appassionata di telenovelas ispaniche che viene invitata dalla sua famiglia a spegnere la tv, uscire di casa ed andare al cinema a vedere un vero film d’amore. Una volta giunta al cinema, sul grande schermo c’è ancora una volta lei… Camila Cabello. Il finale, poi, non possiamo rovinarvelo. Guardate il video qui sotto.

Havana – testo e traduzione

Havana, ooh na-na (ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ayy, ayy)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

All of my heart is in Havana (ayy)

There’s somethin’ ‘bout his manners (uh huh)

Havana, ooh na-na

He didn’t walk up with that “how you doin’?”

(When he came in the room)

He said there’s a lot of girls I can do with

(But I can’t without you)

I’m doin’ forever in a minute

(That summer night in June)

And papa says he got malo in him, He got me feelin’ like

Oooh-oooh-ooh, I knew it when I met him

I loved him when I left him

Got me feelin’ like

Oooh-oooh-ooh, and then I had to tell him

I had to go, oh na-na-na-na-na

Havana, ooh na-na (ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ayy, ayy)

He took me back to East Atlanta, na-na-na (uh huh)

All of my heart is in Havana (ayy)

My heart is in Havana

Havana, ooh na-na

Jeffery

Just graduated, fresh on campus, mmm

Fresh out East Atlanta with no manners, damn

Fresh out East Atlanta

Bump on her bumper like a traffic jam (jam)

Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam (here you go, ayy)

Back it on me, shawty cravin’ on me

Get to diggin’ on me (on me)

She waited on me (then what?)

Shawty cakin’ on me, got the bacon on me (wait up)

This is history in the makin’ on me (on me)

Point blank, close range, that be

If it cost a million, that’s me (that’s me)

I was gettin’ mula, man they feel me

Havana, ooh na-na (ayy, ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, ayy, ayy)

He took me back to East Atlanta, na-na-na (oh no)

All of my heart is in Havana (ayy)

My heart is in Havana (ayy)

Havana, ooh na-na

Ooh na-na, oh na-na-na

Take me back, back, back like

Ooh na-na, oh na-na-na

Take me back, back, back like

Ooh na-na, oh na-na-na

Take me back, back, back like

Ooh na-na, oh na-na-na

Take me back, back, back

Yeah, ayy

Oooh-oooh-ooh

Oooh-oooh-ooh

Take me back to my Havana…

Havana, ooh na-na (ayy, ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, yeah)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

All of my heart is in Havana

My heart is in Havana (ayy)

Havana, ooh na-na

Uh huh

Oh na-na-na

Oh na-na-na (hey)

Oh na-na-na

No, no, no, take me back

Oh na-na-na

Havana, ooh na-na

Traduzione

Havana, oh na na

metà del mio cuore è a L’havana oh na na

mi ha riportato ad east Atlanta na na na

metà del mio cuore è all’Havana

il mio cuore è a l’Havana

Havana oh na na

non si è presentato con quel “come stai”

(quando è entrato nel)

ha detto ci sono tante ragazze con cui posso stare

(ma lui non può con me)

passo l’eternità in un minuto

(ecco come si conclude la mia notte)

il mio amico dice che c’è del cattivo in lui

mi ha fatto sentire

oh io so quando l’ho incontrato

l’ho amato quando l’ho lasciato

mi ha fatto sentire come

oooh

e poi io bisogno di dirgli

io devo andare oh na na na na

Havana, oh na na

metà del mio cuore è a L’havana oh na na

mi ha riportato ad east Atlanta na na na

metà del mio cuore è all’Havana

il mio cuore è a l’Havana

Havana oh na na

Jeffery

Appena diplomato, appena arriva n nel campus, mmm

Fresco dall’est Atlanta con maleducazione

fresco dall’est Atlanta

L’ho urtata sul suo paraurti come un ingorgo stradale

Hey, sono stato così veloce a pagare questa ragazza, come zio Sam (ecco qui, ayy)

Tornando a me, voglia di cavolate su di me,

scendi a me (su di me)

Ha aspettato sopra di me (e allora?)

la piccola si spalma su di me, ho il bacon addosso (aspetta)

Sto facendo la storia (su di me)

Punto vuoto, distanza ravvicinata, quella B

Se costa un milione, quello sono io (quello sono io)

Stavo ricevendo dei soldi, oh, loro mi capiscono

L’Avana, oh na na

io sapevo che ero li quando ho letto i segnali

(benvenuto nel)

io sapevo che era lui quando mi ha stretto da dietro

(lui mi fa sentire felice)

questo avrebbe potuto funzionare ma ci sono delle limitazioni

lui ha detto ragazza prendi

ora questa è la parte in cui mio padre mi disse

mi ha fatto sentire come

ma non ho ascoltato

quando colpisce il punto giusto

corriamo sulla luce della luna

le persone dicono di non essere

quindi ecco il tuo biglietto ragazza, è uno shot

e io posso prendere decisioni senza stress

dovrei dire di si?

Havana, oh na na

metà del mio cuore è a L’havana oh na na

mi ha riportato ad east Atlanta na na na

metà del mio cuore è all’Havana

il mio cuore è a l’Havana

Havana oh na na

Havana, oh na na

metà del mio cuore è a L’havana oh na na

mi ha riportato ad east Atlanta na na na

metà del mio cuore è all’Havana

il mio cuore è a l’Havana

Havana oh na na